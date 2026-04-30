Abogado denuncia uso indebido del legado de Dhario Primero y alerta sobre difusión de información falsa

El abogado Osvaldo Domínguez advirtió sobre la circulación de informaciones presuntamente falsas en torno al legado del fallecido baladista dominicano Dhario Primero, y alertó que podrían derivar en acciones legales tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.

Mediante un comunicado público, el jurista, quien asegura representar a los descendientes del artista, explicó que en diversas plataformas han sido difundidos documentos atribuidos a supuestos representantes vinculados a la entidad RR Entertainment Music.

Según afirmó, dichos contenidos carecen de sustento jurídico y no se corresponden con la realidad de los hechos.

Domínguez sostuvo que la representación, administración y disposición del legado del cantante recae exclusivamente en su descendiente Robert Ortiz, a quien identificó como la única persona con capacidad legal para tomar decisiones sobre ese patrimonio.

En ese contexto, indicó que existe un testamento formal registrado en Estados Unidos en el que se establece la desheredación de varias personas, entre ellas Raphael Primero, Darío Ortiz Jr. y Ranphys Ortiz, quienes según el documento no tendrían derechos sobre el legado del artista.

Entre los temas más emblemáticos de su repertorio se destacan: “Sed de amor”, “La distancia es solo una prueba”, “Yo volveré”, “Un cigarrillo”, “Dolor”, “Por ti, mujer”.Fuente Externa

Asimismo, advirtió que cualquier acción o declaración pública realizada por estas personas podría constituir una “falsa calidad de representación”, lo que implicaría eventuales responsabilidades civiles y penales conforme a la legislación vigente.

El abogado señaló además que la difusión reiterada de informaciones inexactas podría configurar delitos como difamación y falsedad en declaraciones públicas, por lo que no descartan emprender acciones judiciales en ambas jurisdicciones.

En el comunicado, Domínguez recordó que el propio Dhario Primero denunció en vida, a través de sus redes sociales, que algunos de sus hijos se estaban apropiando de sus obras y de su nombre artístico sin autorización, señalamientos que afirmó fueron reiterados en varias ocasiones, incluyendo un video difundido en agosto de 2024.

De acuerdo con la información ofrecida, tras el fallecimiento del artista en mayo de 2025, Robert Ortiz fue designado en octubre de ese mismo año por un tribunal estadounidense como único representante legal del patrimonio, con plena autoridad sobre sus obras, derechos y bienes.

El jurista rechazó además las alegaciones sobre supuestos contratos firmados en 2008 y un presunto fallo judicial emitido en enero de 2026 a favor de terceros, al asegurar que no existe decisión que otorgue derechos sobre el legado del artista a las personas señaladas.

Finalmente, hizo un llamado a la opinión pública a no dejarse confundir y advirtió que cualquier uso indebido o atribución ilegítima del legado será perseguido “con el máximo rigor de la ley”.