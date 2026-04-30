Los Rojos marcando el paso en la División Central de LN

Con récord de 20-11, los Rojos de Cincinnati encabezaban la muy competitiva División Central de la Liga Nacional con estrecha ventaja sobre los Cachorros de Chicago, a pesar de tener fuera de acción a Hunter Greene y Nick Lodolo, los dos principales componentes de su rotación abridora.

La ofensiva ha sido acarreada por dos figuras, un novato y uno de los principales jugadores del negocio, mientras que el cuerpo de abridores ha descansado en buenos inicios de los jóvenes Chase Burns y Rhett Lowder. El relevo ha sido el quinto mejor de las Grandes Ligas con un PCL de 3.44, lo que ha asegurado éxito a la tropa Terry Francona en partidos cerrados. Los Rojos tienen marca de 7-0 en encuentros definidos por mínimo margen. Por eso están nueve juegos por encima de .500 a pesar de un diferencial de carreras de -3.

El dominicano Elly de la Cruz va camino a su mejor temporada desde que llegó a las mayores en 2023. El martes vimos un despliegue de talento excepcional del torpedero de 24 años. De la Cruz se adueñó de ese partido contra los Rockies de Colorado, brillando con su approach en el home plate, poder, velocidad en las bases, alcance y potente brazo. Todo en un mismo juego.

Su bateo a la derecha se ha convertido en una fortaleza, exhibiendo OPS de 1.212 comparando con apenas .607 entre 2023 y 2025. Obligarlo a batear de ese lado del plato ha dejado de ser una estrategia viable.

El otro componente clave en la ofensiva de la Maquinaria Roja ha sido el novato con sangre cubana Sal Stewart. En 2025, el muchacho presentó credenciales y en 2026 ha sido uno de los bateadores más peligrosos de la Liga Nacional, con nueve cuadrangulares (segundo en el circuito detrás de De La Cruz), 29 vueltas producidas (líder) y OPS de .943. El “slugger” de 22 años es un bateador natural desde niño y lo está demostrando en el nivel más alto.

Nathaniel Lowe ha experimentado un despertar en los últimos días, mientras el dirigente Francona espera mejorías en la ofensiva de figuras como TJ Friedl, Matt McLain, Ke’Bryan Hayes y otros.

El bullpen ha contado con buenos inicios de Graham Ashcraft, Connor Phillips, Brock Burke y Tony Santillan, responsables de preparar la mesa para el cerrador Emilio Pagán, quien sólo ha tenido un relevo inefectivo en lo que va de temporada.

Con el eventual regreso de Greene y Lodolo, los Rojos muestran recursos para mantenerse en competencia a lo largo de la temporada.