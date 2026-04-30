La actución de Jesús Made, Leo De Vries y los principales prospectos dominicanos

Los infielders Jesús Made y Leo De Vries encabezan la lista de prospectos dominicanos colocados en el top 100 de las Grandes Ligas, algunos con registros sobresalientes y tocando las puertas de las Mayores.

A la edad de Made (18 años) los norteamericanos están ingresando a la universidad, mientras el criollo le está prendiendo fuego a la exigente Liga del Sur, Doble A (Licey, .281-2-16, 12 robos). Es segundo en anotadas (19) y hits (27); tercero en robos, décimo en bateo, remolcadas y SLG (.458). El prospecto número 3 pertenece a Milwaukee, con un bono de 4.2 MM, ha pasado la prueba en los dos coladeros de las Menores, o sea las categorías Clase A Avanzada y Doble A.

Leo De Vries es una ciudad mecánica de 19 años. Colocado en el puesto 4 de MLB. La espera de los Atléticos no será tan larga para verlo brillar en las Mayores, pues ha azotado el picheo de la Liga de Texas, AA (Águilas, .303-4-13). Los adolescentes De Vries y Made accionan en una categoría que es para hombres de barba y bigotes, sin embargo han sobrepasado las expectativas.

Josué De Paula está ubicado en el puesto 12 del ranking. El jardinero de 20 años está poniendo grandes números en Doble A, Dodgers (Escogido, .325-2-16, 8 robos), tercero en OBP (.465), octavo en bateo, décimo en remolcadas de la Texas League. Luis Peña, torpedero de los Cerveceros, 19 años, número 21 de MLB (Estrellas, .372-1-8, en Clase A Avanzada).

El francomacorisano Rainel Rodríguez es el receptor dominicano mejor posicionado en las Menores (lugar 32). De San Luis, 19 años (Escogido, .306-2-12) a nivel de Clase A Avanzada. Josuar González es un caso especial. Firmado por 3.0 MM, de San Francisco, torpedero de 18 años, prospecto 38, jugó a nivel de Liga de Verano (DSL) en 2025 (.288-4-24). Edward Florentino, OF, 19 años, Piratas (Águilas, .321-3-10) en Clase A Baja.

Ángel Genao, SS de 21 años, Cleveland (Águilas, .288-2-10 en Doble A); Enmanuel Rodríguez, un jardinero veterano, pero con muchas lesiones, prospecto 64, Mellizos (Águilas, .253-6-17), noveno en HR de la Liga Internacional, Triple A. Carlos Lagrange es el lanzador dominicano de más alto nivel (69). El lanzallamas de NYY (Gigantes, 0-2 3.66, 26 K en 19.2 IL en AAA). Jarlin Susana, Washington, número 70 (operado del hombro en septiembre pasado).

Completan el círculo de los 100 mejores, Jhosua Báez, OF de San Luis, 22 años, posición 79 (LE, .236-6-15), noveno en jonrones de la INT, AAA. Emil Morales, SS de 19 años, LAD, puesto 81 (Gigantes, .304-3-24), Clase A Baja y Roldy Brito, antesalista, 19 años, de Colorado (Gigantes, .293-1-22, en Clase A Baja).