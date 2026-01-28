El glamour del viejo Hollywood en el estilo contemporáneo

Hemos tomado la costumbre de ir atrás en el tiempo, esta vez de forma positiva. El glamour y estilo del Hollywood de 1940 ha vuelto a tomar poder en la moda global, protagonizando en las recientes alfombras rojas y eventos de gala sobre entretenimiento.

¿Qué es el Old Hollywood Glamour?

El glamour del viejo Hollywood es una estética que se refiere al estilo utilizado por las actrices de la gran pantalla entre las décadas de 1940 y 1960. Inspirado en actrices como Greta Garbo, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn, se caracteriza por su opulencia y drama en el maquillaje, peinado y vestidos creados con tejidos lujosos como la seda, terciopelo y el satén.

El peinado usado en esta época es muy fácil de reconocer. Se trata de un corte bob clásico arriba de los hombros, una línea en el lado y volumen gracias a las ondas y rizos; el look característico de Marilyn Monroe.

El glamour del viejo Hollywood como tendencia en el cine actual

Los estilistas de nuestras estrellas de cine han hecho evidente en que se inspiran para vestir a través de los elegantes guantes de opera de terciopelo y el recurrente uso de joyas de archivo de Tiffany & Co y Swarovski, pero quienes mejor lo han llevado son:

Parker Posey en los premios globos de oro 2026

La actriz que interpreta a Victoria Ratliff en The White Lotus, lució un vestido de tafetán dorado hecho a la media por Rodarte para la 83 edición de los Golden Globes, acompañado de un collar de perlas de Sabyasachi y uno largos guantes negros. Para mi, la perfecta representación de la era de oro en Hollywood.

Amanda Seyfried en los premios globos de oro 2026

Amanda Seyfried asistió a la premiación con un vestido drapeado de Versace y accesorios de Tiffany, un estilo clásico y atemporal perfecto para la ocasión.

Ariana Grande en los premios globos de oro 2025

La cantante y protagonista de Wicked, lució un vestido de seda amarilla vintage de Givenchy de 1966, con bordado hecho a mano en en pecho. Acompañó el look con guantes de opera blancos y joyas de Swarovski, su flequillo de lado que nos recuerda al peinado icónico de Audrey Hepburn.

Barbie Ferreira en la Met Gala 2021

La actriz de Euphoria portó un vestido de Jonathan Simkhai, un traje plateado cubierto de perlas y flecos en su primera Met Gala, con el tema de “En América: Un Léxico de la Moda”.

Billie Eilish en la Met Gala 2021

Hizo su debut en la Met Gala con un vestido de Oscar de la Renta inspirado en Grace Kelly y Marilyn Monroe con joyas de Cartier. El vestido, un atuendo vaporoso hecho de tul en color melocotón, fue confeccionado a la medida inspirado en uno usado por Marilyn Monroe en los premios Oscar de 1951.

Gigi Hadid en la Met Gala 2025

La modelo Gigi Hadid, lució un vestido personalizado de Miu Miu, inspirado en la diseñadora Zelda Wynn Valdes. Fue un vestido metálico largo dorado, con un cuello Halter y bordado de lentejuelas. Terminó el look con unos pendientes plateados colgantes y un peinado con rizos recogidos al frente.