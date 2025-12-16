5 diseñadoras dominicanas que debes tener en el radar

La moda dominicana se presenta cada día con propuestas que mezclan artesanía, frescura del caribe y la creatividad de nuestros talentos. Tras un largo año, vale la pena resaltar algunos diseñadores que están construyendo historias en el mercado de la moda local. A continuación enumeramos algunos de ellos:

Maria Calderón

María Calderón es una diseñadora dominicana cuya marca homónima se ha convertido en una representación fresca de un estilo caribeño elegante y moderno con elementos tradicionales de nuestra región. Sus piezas exploran el color y la naturaleza que cubre a nuestra isla. Reflejan el mar, la flora y el espíritu que nos une con estampados florales y texturas.

La marca fue creada en mayo de 2019, cumpliendo el sueño de toda una vida de su fundadora. Mas que exponer su talento a través de un mundo tropical, busca hacer de la moda resort trascienda fronteras.

Maria Calderón

Valentina Evertz

Es una joven diseñadora, egresada del Instituto Marangoni de Paris con una larga experiencia en moda antes de abrir su marca en 2018. Tuvo la oportunidad de trabajar para diseñadores como Elie Saab, Anthony Vaccarello y David Koma. Define su marca de resort ready to wear como femenina y romántica, cargada de colores brillantes y a su vez elegantes.

Valentina Evertz

Felix Matos

Es una marca de moda emergente que se caracteriza por tener cortes limpios y colores neutros, sin dejar de lado su personalidad. Felix Matos ha participado en eventos como el RD Fashion Week y tuvo participación en el Espacio Vogue + Casa AD, representando a una nueva generación de diseñadores.

Felix Matos en Espacio Vogue + Casa AD Holiday Edition 2025

Artypical

Artypical es marca fundada por Chriss Juliette Peguero que comenzó como un pasatiempo donde la ropa era su lienzo, pero que rápidamente se transformó en un sueño. Su marca se caracteriza por sus piezas pintadas a mano, chaquetas y trajes de sastre con un toque contemporáneo, además de vestido y prendas simples cargadas de arte floral. Es una marca que busca conectar con los creativos a través del color y su personalidad atrevida.

ChrisJuliette Peguero en Fashion Freak Fest 2025

Soraya Khury

Soraya Khury es reconocida por su trabajo artesanal. La delicadeza y detalle de sus carteras y accesorios hechos a mano cada día demuestran que la artesanía también es un lujo. Aunque más enfocada en carteras y piezas para complementar atuendos, ha creado diseños de ropa que van desde lo simple a lo elegante. Sus piezas se han visto en diversas pasarelas complementando looks de otros diseñadores, como Giannina Azar.