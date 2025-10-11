Una nueva estrella dominicana se abre paso en el competitivo mundo del modelaje internacional. Con apenas 18 años, Chloé Paredes, nacida en Santo Domingo y con una imponente estatura de 5’10”, debutó con éxito en las pasarelas más prestigiosas de la Semana de la Moda de París, dejando huella en una de las capitales más exigentes del estilo.

Su entrada al circuito parisino no pudo ser más prometedora: una exclusiva con Dior, seguida de participaciones en los desfiles de Loewe, Balenciaga y Miu Miu, cuatro de las firmas más influyentes del momento. Con cada paso, Chloé consolidó su presencia como una de las nuevas promesas del modelaje global.

Chloé Paredes: la modelo dominicana que conquista la Semana de la Moda de París

Más allá de su elegancia y porte en pasarela, Chloé se distingue por su preparación académica y su disciplina. Habla inglés con fluidez, domina el italiano y fue una estudiante sobresaliente durante el bachillerato, donde incluso ejerció como presidenta de su promoción. Antes de descubrir su pasión por la moda, practicó karate de manera profesional, una experiencia que le inculcó el enfoque y la perseverancia que hoy definen su carrera.

Su historia en el modelaje comenzó a los 14 años, cuando asistió a un casting del reconocido Sandro Guzmán, descubridor de importantes talentos dominicanos. Guzmán recuerda aquel primer encuentro con entusiasmo:

“Quedé impactado desde el primer momento. Sabía que había llegado una nueva promesa, no solo por su físico, sino por su personalidad impactante. Chloé llegará tan lejos como Dios le permita.”

Guzmán, responsable de lanzar las carreras internacionales de figuras como Lineisy Montero, Hiandra Martínez, Ysaunny Brito, Juanel Hernández, Daniel Morel y Rose Cordero, no se equivocó.

Hoy, Chloé Paredes forma parte del selecto grupo de modelos representadas por la prestigiosa agencia Next Models, una de las más influyentes del mundo.

Con este debut soñado, Chloé se une al legado de modelos dominicanas que están marcando la historia de la moda global, llevando con orgullo la bandera tricolor a las pasarelas más importantes del planeta.