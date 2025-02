Miguel Genao presenta su colección para el hogar

En el marco del Fashion Wellness Weekend, ejecutivos del Meliá Punta Cana Beach, A Wellness Inclusive Resort-Adults Only, inauguró la “Piscina The Level by Miguel Genao”, con diseños exclusivos de cojines y piezas decorativas del diseñador, colaboración que se extenderá por todo un año.

La presentación se realizó luego del éxito de la nueva colección “Morpho Pre-Fall 2025” del destacado diseñador Miguel Genao, a la que asistieron influencers, amigos e invitados especiales del diseñador y del hotel.

“Miguel Genao presentó un estampado exclusivo para la cadena Meliá, que tiene como elementos de la cultura dominicana la tortuga carey, la cigua palmera, la flor de Bayahibe y el larimar que nos representan a nosotros como dominicanos, para que cada huésped de Meliá Punta Cana Beach, se lleve ese pedacito de cada uno de nosotros y de nuestra cultura”, detalló Frank Pérez, diseñador de la línea masculina de Miguel Genao.

“Invito a todos a que visiten la primera piscina bajo mi marca para Meliá Punta Cana Beach, una historia hecha realidad. Gracias a Meliá por creer en el talento local y por creer en las manos dominicanas”, enfatizó el diseñador Miguel Genao.

Sara Ranghi, Directora de Marketing & Brand Development Américas para Meliá Hotels International, expresó que estas exclusivas piezas evocan la belleza de nuestro hotel, así como la riqueza y vistosa cultura dominicana. “Esta alianza significa un paso importante en la dedicación de Meliá a la promoción del arte, la cultura y la creatividad en la República Dominicana”, añadió.