Alinea Stretch Studio ya abrió sus puertas en Santo Domingo

La ciudad suma una propuesta pionera en bienestar con la apertura de Alinea Stretch Studio, un espacio en República Dominicana dedicado exclusivamente al estiramiento asistido, una técnica guiada que busca mejorar la movilidad, disminuir el dolor corporal y promover la longevidad funcional.

Este método, cada vez más popular a nivel internacional, consiste en que un profesional certificado moviliza de forma controlada las articulaciones y grupos musculares del cliente, permitiéndole alcanzar un rango de movimiento superior al que logra por cuenta propia. El resultado: un cuerpo que se siente más ligero, equilibrado y capaz.

Más que relajación: movilidad funcional personalizada

A diferencia del yoga, el masaje o la fisioterapia tradicional, el estiramiento asistido tiene un propósito claro: optimizar cómo se mueve el cuerpo en la vida diaria. Ayuda a reducir tensiones acumuladas, mejora la postura, promueve un equilibrio corporal saludable y crea hábitos de movimiento más eficientes.

Es una práctica pensada para todos: deportistas, adultos activos, ejecutivos que pasan horas frente a la computadora, personas mayores que buscan preservar su independencia y cualquier individuo que desee vivir con menos dolor y mayor libertad de movimiento.

Un espacio pensado para la longevidad

Ubicado en la Plaza Gazebo, avenida Sarasota 71, Alinea Stretch Studio fue diseñado como un refugio de calma dentro del ritmo acelerado de la ciudad. Un ambiente cálido, silencioso y guiado por el propósito de reconectar el cuerpo con el movimiento consciente.

Durante la inauguración, Johanna Fernández, fundadora del estudio, compartió que este proyecto nació tras una experiencia personal que evidenció la falta de un espacio especializado en movilidad guiada en el país.

“Cada sesión de estiramiento asistido es una pausa, presencia y apertura. Dedicar tiempo a tu cuerpo y a tu mente es un recordatorio de que moverse con conciencia es también aprender a vivir con gracia”, expresó Fernández.

¿Cómo funciona el método?

Todo inicia con una evaluación personalizada donde se analiza postura, rango de movimiento, hábitos de movimiento y posibles restricciones musculares. A partir de ahí se crea un plan adaptado a cada persona.

El proceso se basa en cuatro etapas:

Evaluar: revisión de postura y movilidad actual.

Activar: diseño del plan utilizando técnicas como AIS (Estiramiento Activo Aislado), liberación miofascial y respiración consciente.

Medir: seguimiento del progreso y cambios en movilidad y bienestar.

Mantener: sesiones mensuales con técnicas progresivas y recomendaciones de pausas activas en casa.

Este enfoque estructurado no solo alivia tensiones puntuales, sino que genera transformaciones sostenidas en la calidad de vida.