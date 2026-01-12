Francelys Infante presenta N2B4B: Una marca de autocuidado basada en la resiliencia y la autoestima

Francelys Infante presenta su marca N2B4B (Not Too Broke For Beauty), una marca de belleza y cuidado de la piel basada en el bienestar, con un concepto que se inspira en el Kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, que simboliza la resiliencia, la sanación y la belleza que se encuentra en la imperfección.

Su misión es empoderar a la mujer a través de su historia poderosa sobre supervivencia y transformación. Busca que las mujeres pongan primero su salud con su suplemento premium de colágeno líquido, Glow Fuel, que estará disponible en su página web desde el 8 de enero.

"N2B4B nació del capítulo más vulnerable de mi vida", dice Infante. "Después de enfrentar una experiencia cercana a la muerte, me di cuenta de que la belleza no se trata de la perfección, sino de comprender que incluso cuando tienes grietas, no estás demasiado rota para ser bella. A menudo, las mujeres nos entregamos infinitamente a nuestras parejas, hijos, familia, amigos, etc., dejando poco tiempo para nosotras mismas, incluso cuando lidiamos con nuestras propias dificultades e imperfecciones".

Francelys Infante junto a su producto "Glow Fuel Liquid Collagen"Cortesía de N2B4B

Francelys Infante, nacida en República Dominicana y criada en Nueva York, esposa del ícono de la música latina Romeo Santos, aporta su pasión de toda la vida por la belleza al protagonismo de la marca. Su pasión por la moda y la cosmética comenzó a temprana edad, lo que la llevó a graduarse de la Escuela de Carreras de Moda Wood Tobe Coburn.

Tras sobrevivir a una crisis de salud casi fatal en noviembre de 2023, redefinió sus prioridades y dedicó su vida a promover el bienestar de las mujeres, la educación emocional y el poder del autocuidado intencional.

Como resultado, fundó N2B4B Beauty para promover el bienestar y el autocuidado femenino, compartiendo su historia para destacar la importancia de priorizar la salud y las aspiraciones. A través de su marca, ofrece productos para realzar la belleza natural y la salud general, con el objetivo de crear una comunidad de apoyo donde las mujeres puedan compartir sus experiencias y empoderarse mutuamente.

Francelys InfanteCortesía de N2B4B

El Primer Ritual de N2B4B: Glow Fuel Colágeno Líquido

Diseñado para liberar tu luminosidad interior y ayudarte a sentirte segura de tu propia piel. Basado en la filosofía de que la belleza comienza con la intención, cada dosis es un acto diario de empoderamiento: un momento para honrarte, restaurar tu cuerpo y celebrar tu resiliencia.

Es un suplemento basado en la investigación, rico en nutrientes, que contiene péptidos de colágeno premium, vitamina C, ácido hialurónico y biotina para favorecer la elasticidad de la piel, la hidratación y la salud general de la piel, el cabello y las uñas. Diseñado como un sencillo ritual nocturno, Glow Fuel ayuda a las mujeres a lucir radiantes desde dentro.

Con N2B4B, Infante está creando más que una línea de productos: está creando una comunidad basada en la resiliencia, el bienestar y el amor propio. “Esta marca es mi carta de amor a todas las mujeres que alguna vez se sintieron así, para recordarles que también merecen autocuidado, y me siento honrada de formar parte de sus rituales compartiendo algunos de los míos", manifestó Infante.

"No estás demasiado roto para ser bello". Los desafíos de la vida a veces nos hacen olvidar la importancia del autocuidado, pero N2B4B está aquí para recordarnos que merecemos sentirnos bellos, sin importar en qué etapa del camino te encuentres.