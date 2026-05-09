Primera Comunión
Ustedes no son del mundo, yo les he escogido para que den fruto en abundancia
Hoy, sábado nueve de mayo, es un día muy preciado para mi: mi nieta querida de 10 años hace su Primera Comunión. Y he recordado con nostalgia, el día en que recibí por primera vez al Señor en mi corazón.
He conversado mucho con ella y está muy bien preparada. Felicito a su catequista. Recibir la Sagrada Comunión en el Tiempo de Gracia de la Pascua de Resurrección es una gran bendición y reconocer lo que va a recibir con ese conocimiento, una gracia especial.
Su recordatorio es una prueba de ese conocimiento en la oración que pone en él, donde le pide al Señor que abra las puertas de su corazón para pedirle que Él o Espíritu Santo viva con fuerzas en ella. Y le conceda un corazón grande para amar, sabio para decidir y noble para perdonar.
Le doy gracias al Señor cada día por esta nieta maravillosa y le pido que la acompañe siempre por los caminos de la verdad y del amor en estos tiempos "modernos" que nos ha tocado vivir. Amén.