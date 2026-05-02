Amándonos de forma incondicional

En mi vida he vivido muchas experiencias, he pagado el precio de mis errores, he sentido intensamente el mismo dolor que he infringido y he caminado por caminos que me han extenuado.

Me han desvalorado, humillado, y despreciado, sin embargo, no he dejado de tener fe, no he dejado de creer en el amor, a pesar de estar solo, de no tener pareja alguna, de vivir día tras día en una profunda soledad, y de ser visto como una persona, muchas veces, inmerecedora.

Sé que a pesar de todo esto soy amor, he evolucionado hasta llegar a un nivel de crecimiento diferente y amo de forma incondicional, he aprendido a dar y recibir sin esperar nada, ya no me siento atrapado por las circunstancias y eso que las situaciones siguen ahí… no es que las evada, sino que tengo una perspectiva diferente, he vivido lo que yo llamo el cambio.

Cuando te prometes amarte, entonces con el mismo amor le buscas, no una, sino muchas posibles soluciones. Las circunstancias cambian en ti y luego cambian en la realidad, porque tienes una nueva perspectiva y sabes que a pesar de todo serás el creador de tu realidad, aunque el mundo y los demás no crean en ti.