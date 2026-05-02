Jason Tatum no jugará el séptimo juego de la serie entre Celtics y Sixers

La estrella de los Celtics, Jayson Tatum, ha sido descartado para el séptimo partido contra Filadelfia el sábado por la noche debido a rigidez en la rodilla izquierda.

El equipo anunció la noticia unos 90 minutos antes del inicio del decisivo partido de primera ronda entre Boston y los Philadelphia 76ers.

“Hoy llegó con molestias en la rodilla. El equipo médico y yo decidimos que no jugara”, dijo el entrenador Joe Mazzulla durante su reunión previa al partido con los periodistas.

No está claro quién será el titular en lugar de Tatum.

Tatum abandonó brevemente el sexto partido en el tercer cuarto para recibir tratamiento en la pantorrilla, aunque no se especificaron los motivos. Cabe recordar que Tatum apenas lleva 22 partidos desde su regreso tras la rotura del tendón de Aquiles derecho que sufrió en los playoffs de la temporada pasada.

Los Celtics restaron importancia a la situación, y Tatum declaró posteriormente que solo sentía la pierna "un poco rígida". Añadió que, tras una rápida evaluación y un rato en la bicicleta estática, no regresó al partido porque el encuentro ya estaba decidido y los titulares habían sido sustituidos.