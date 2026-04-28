¿No cierra bien la tapa de la laptop?

Desde hacía un tiempo, al cerrar la laptop notaba que la tapa (donde está la pantalla) quedaba como abombada. No encajaba con la parte del teclado, dejando un ligero espacio abierto. Lo atribuí a haber dejado la tapa levantada durante meses y que el calor había afectado el material.

Un día, usándola, se desajustó un programa y mi hijo Alexis la llevó a un técnico. Sorpresa la que se llevó cuando éste al ver el desajuste de la tapa le dijo que la batería (es de litio, y nociva a la salud) se había hinchado. En cualquier momento podía haber provocado un fuego y quemado a quien estuviera usando la computadora.

En cuanto al programa desajustado se arregló solo. Ésta es una de las varias “diosidencias” en mi vida. Si el programa no se desajusta, quizás ahora no lo estaría contando.

¿Por qué se hincha una batería de laptop?

Como de tecnología no sé nada, busqué las causas que pueden provocar que una batería se hinche. En mi caso: mantenía prendida la regleta a la cual estaba enchufada. Ni remotamente pensé en batería alguna y que eso provocaba una sobrecarga.

Otra causa es dejar en el auto expuesta al sol la laptop. Esto veo difícil que ocurra hoy día en Santo Domingo, pues para evitar que se la roben no hay quien deje una laptop en el auto.

La van dañando también los años de uso y dejarla sobre algo caliente. Aprendí la lección, con cualquier equipo que tenga batería. Como quiera, la descarté de mi laptop.

¿Qué significa pan de masa madre?

“Eso es pan de masa madre”. La frase la había oído un par de veces: a mi nieta Mariale y a Maricha Martínez Sosa. Mas no entendía bien sus explicaciones.

Decidí averiguarlo luego de leer “masa madre” en la envoltura del pan 100 por ciento integral que compré, y al comerlo su masa resultó sumamente suave.

Para hacer la masa madre, según leo, se forma una masa fluida de harina y agua que se deja reposar alrededor de cinco días, y en esos días se va retirando parte de la masa formada y se vuelve a añadir agua y harina.

Así estas se fermentan para que la masa se eleve y luego se utiliza como levadura para otros panes junto a mixes panarios. Para el pan común se usa levadura. (Datos según web abmauri).

En envolturas: lee la letra pequeña

Me gustan unas galletas de avena sin azúcar que, en letra bien visible dicen “Digestive”. Un día descubrí, en letra más pequeña, la advertencia: “La palabra ´Digestive´ no significa que la galleta contenga características digestivas”. ¿Y entonces?