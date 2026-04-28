Adolescencia: habilidades para crecer y prosperar en un mundo desafiante e hiperconectado

La adolescencia es una etapa clave en la vida de las personas. Son años de transición, autodescubrimiento, construcción de identidad y cambios.

Las áreas del cerebro vinculadas con la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación emocional están en proceso de maduración.

Sin duda, es un momento estratégico para acompañar el desarrollo del pensamiento crítico, la autoestima, la adaptabilidad, la responsabilidad y demás habilidades socioemocionales que necesitan para enfrentar los cambios y desafíos que llegan con la adultez.

La educación secundaria tradicional no siempre es suficiente para impulsar y facilitar estos aprendizajes. Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, se espera que el 39% de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral cambien para 2030.

Entre las que serán más demandadas se encuentran el liderazgo, el pensamiento analítico, la flexibilidad, la comunicación, el pensamiento creativo y el aprendizaje continuo.

El mismo informe revela que existen importantes brechas tanto en competencias técnicas, como en estas habilidades personales y sociales, y enfatiza en que es vital que los futuros trabajadores logren la combinación adecuada de habilidades técnicas y humanas para adaptarse y prosperar en un mercado laboral en constante evolución.

De acuerdo a un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) sobre el panorama global de la preparación vocacional de los adolescentes, una proporción significativa de estudiantes de secundaria no tiene claridad en sus planes profesionales. Esta es una realidad que se asocia con peores resultados laborales más adelante en la vida, por lo cual es otro desafío importante que enfrentar.

Queremos jóvenes preparados para tomar decisiones informadas sobre su educación y su desarrollo profesional, y equipados con las competencias personales y transferibles que les permitan tener éxito en sus carreras y aportar a la sociedad.

Esto se logra con aprendizaje continuo, pertinente y relevante, orientación vocacional basada en experiencia y asumir la filosofía del lifelong learning.

Los programas formativos focalizados para adolescentes pueden ser espacio eficaz y transformador para acompañarlos y contribuir a dar respuesta a todas estas necesidades.

Ese es precisamente el enfoque de Unibe Pre-U, la propuesta académica de la Universidad Iberoamericana, Unibe, para adolescentes y preuniversitarios, con un amplio portafolio de talleres diseñados acorde a las tendencias del mercado, así como a las necesidades e intereses de los jóvenes entre los 14-18 años.

Van desde programas de verano introductorios a carreras universitarias de grado, hasta cursos enfocados al desarrollo de habilidades blandas.

“Los programas de Unibe Pre-U convierten el desarrollo de competencias para la vida y la exploración vocacional en una experiencia formativa, práctica y significativa”, afirma la doctora Maribel Medina, directora de Educación Continua de Unibe.

A través de talleres introductorios en áreas como Arquitectura y Diseño Digital, Ciencias Jurídicas, Gestión Empresarial, Psicología y Mercadeo, así como de experiencias centradas en liderazgo, inteligencia emocional, finanzas personales, tecnología y core skills, están diseñados para ampliar la visión de los participantes sobre el mundo profesional y brindarles herramientas concretas para tomar decisiones más informadas sobre su futuro académico.

“A través del desarrollo y fortalecimiento del pensamiento crítico, la comunicación asertiva, el liderazgo, la creatividad, la productividad y el espíritu emprendedor, y de herramientas prácticas para la transición a la vida universitaria, esta propuesta fortalece no solo la capacidad de elegir una carrera con mayor criterio, sino también la de desenvolverse con madurez, propósito y compromiso ante los retos académicos, personales y profesionales de su futuro”, asegura.