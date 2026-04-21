Ética, pensamiento crítico y comunicación: profesionales de la salud más allá de lo técnico

El pasado siete de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, con el tema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, destacando el poder de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta.

En un contexto global marcado por transformaciones profundas en la salud y la sociedad, tanto las universidades como los futuros profesionales del sector enfrentan nuevos desafíos.

Como ha sucedido con numerosas carreras, a raíz de estos cambios, existe una brecha entre el perfil del médico, psicólogo, odontólogo formado hace unos años con el que se necesita en el presente y para el futuro.

Este es un momento clave para actualizar el aprendizaje, desaprender, en muchos casos, y hacer un cambio en la manera de relacionarse con los pacientes.

La formación en salud de hoy exige una dimensión profundamente humana y una atención mucho más integral.

El informe “Replanteando al médico del futuro: Abrazando nuevas tecnologías, empatía y nuevos modelos de atención”, de la empresa consultora Deloitte, revela que los profesionales de salud deberán combinar el conocimiento clínico con otras competencias indispensables hoy, como habilidades digitales, pensamiento crítico y una mayor capacidad de adaptación a entornos complejos.

El avance de tecnologías como la inteligencia artificial no sustituye al profesional de la salud, sino que transforma su rol, haciéndolo más humano y centrado en el paciente.

“La empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de generar confianza serán competencias esenciales en los modelos de atención del futuro”, afirma el informe.

Estas mismas competencias las destaca como fundamentales el doctor Marcos Núñez, destacado cirujano y académico, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana, Unibe.

El doctor Núñez explica que en este nuevo escenario el profesional de la salud se convierte en “un agente de cuidado integral, enfocado en la persona y no en la enfermedad; incentivando y haciendo énfasis en la promoción de la salud y la prevención”.

En la actualidad, los pacientes manejan más información que nunca, y esto es lo que hace que los profesionales de la salud estén pasando de ser figuras centrales en la toma de decisiones a desempeñar un rol de acompañamiento y asesoría.

Esto, aclara el académico, implica tener que “escuchar, comprender el contexto donde se desenvuelve el paciente y promover su participación en la toma de decisiones”.

Generar confianza

La formación universitaria y técnica de los trabajadores del sector salud debe enfatizar en estas habilidades, fortalecer su formación en valores como la honestidad y ética, que hoy son inseparables de la credibilidad técnica como la combinación idónea para generar confianza.

Unibe ha hecho de la formación de profesionales de la salud (médicos, odontólogos y psicólogos) comprometidos con la ciencia, el aprendizaje continuo y el bienestar de las personas una misión institucional.

El doctor Núñez afirma que la universidad responde a las nuevas demandas mediante un modelo educativo innovador basado en competencias, que integra desde etapas tempranas la formación clínica, el enfoque biopsicosocial y el desarrollo de habilidades de comunicación.

“A través de metodologías activas, uso de la simulación, contacto temprano con pacientes y énfasis en la ética, la investigación y la responsabilidad social, esta casa de altos estudios forma profesionales capaces de brindar una atención humanizada, efectiva y acorde con las necesidades actuales de la población”, enfatiza.

La educación superior en ciencias de la salud hoy implica mucho más que transmitir conocimientos de vanguardia: supone desarrollar líderes capaces dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo integrando ciencia, tecnología y humanidad.

Profesionales dispuestos a trabajar juntos para construir un sistema de salud más consciente, sostenible y centrado en las personas.