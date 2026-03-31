Habilidades transferibles: las competencias que sobreviven cuando cambian las profesiones

Los vientos de cambio que soplan en la actualidad nos conducen hacia una dislocación de la identidad humana frente a la técnica.

No asistimos simplemente a una transición de herramientas, sino a una redefinición de aquello que nos otorga valor.

Desde una perspectiva antropológica, nos enfrentamos al desplazamiento de nuestra “facultad soberana”, lo que genera una crisis existencial que resuena con los grandes hitos de la historia.

Cuando se habla de empleabilidad, las core skills y habilidades transferibles son más relevantes que nunca.

Han ganado centralidad porque hoy la sostenibilidad de la trayectoria profesional depende menos de un saber técnico estático y más de la capacidad de aprender, colaborar, resolver problemas y transferir competencias entre distintos contextos.

En un entorno marcado por la transformación digital, la automatización y la inteligencia artificial, donde los conocimientos técnicos requieren actualización constante, son estas competencias fundamentales y transversales las que sostienen la vigencia en el tiempo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) enmarca esta necesidad dentro del aprendizaje para la vida y el trabajo, subrayando que los sistemas formativos deben preparar a las personas para responder a un mundo laboral en rápida evolución.

Igualmente, el Foro Económico Mundial estima que el 39% de las habilidades clave requeridas en el trabajo cambiarán de aquí a 2030, lo que refuerza la importancia de desarrollar capacidades duraderas y transferibles.

Para quienes no están familiarizados con el concepto, las core skills son competencias esenciales que en la mayoría de los casos permiten desempeñarse eficazmente en distintos entornos académicos, profesionales y sociales.

Incluyen el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, el liderazgo, la creatividad, la inteligencia emocional y la autogestión, entre otras.

Desde la perspectiva empresarial, estas habilidades se han convertido en un factor determinante tanto para la contratación como para la promoción interna.

Las organizaciones buscan profesionales que, además de dominar aspectos técnicos, puedan liderar procesos, comunicarse con claridad, adaptarse a la incertidumbre y aprender con rapidez.

En la práctica, son estas competencias las que permiten convertir el conocimiento en resultados y responder de manera efectiva ante el cambio.

Quienes las desarrollan tienen mayores posibilidades de integrarse a equipos multidisciplinarios, asumir nuevos desafíos e incluso reinventar su perfil profesional.

El Future of Jobs Report 2025 evidencia esta tendencia al señalar que las habilidades más valoradas incluyen pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad, liderazgo, creatividad, empatía y aprendizaje continuo.

Asimismo, el 63% de los empleadores identifica las brechas de habilidades como una de las principales barreras para la transformación de sus negocios.

Esto explica por qué las decisiones de contratación están cada vez más vinculadas a competencias transferibles y no exclusivamente a conocimientos técnicos.

Desarrollando el perfil deseado

La educación superior y la formación continua están integrando estas competencias mediante modelos más flexibles, centrados en el desarrollo integral y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Formatos como microcredenciales, rutas de aprendizaje y macrocredenciales facilitan la actualización permanente y la participación en entornos profesionales en transformación.

En la Universidad Iberoamericana, Unibe, el desarrollo de las habilidades esenciales y transferibles responde a una visión de educación transformadora.

El liderazgo, la creatividad e innovación, la perspectiva global y la conciencia ciudadana se integran como ejes transversales a lo largo de las distintas etapas formativas.

Desde la unidad de Educación Continua, por ejemplo, este compromiso se traduce en un portafolio de programas orientados al fortalecimiento de habilidades altamente valoradas.

La universidad cuenta con la primera Soft Skills Academy de la República Dominicana, que ofrece rutas formativas en liderazgo, comunicación, pensamiento crítico, inteligencia emocional, creatividad, negociación y trabajo en equipo, tanto para público general como para organizaciones.

Este enfoque se extiende también a etapas tempranas, con iniciativas como el Core Skills Bootcamp, dirigido a adolescentes y preuniversitarios.

Con estas iniciativas, Unibe impulsa una formación integral que prepara a las personas para aprender, adaptarse y desarrollarse en contextos de cambio. Porque hoy, la verdadera ventaja profesional no está en lo que sabes, sino en lo que eres capaz de aprender, adaptar y transformar.