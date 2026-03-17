Mensajes del Padre Ángel Soto (qepd)

En estos tiempos de tantas verdades y mentiras, ¿qué mejor lectura que varios mensajes que pronunció el Padre Ángel Soto en una homilía?

“Sigan creyendo, aun cuando la gente pierda la esperanza. Sigan dando amor, aunque otros siembren odio. Construyan, aun cuando otros destruyan. Hablen de paz, aun en medio de tanta guerra. Iluminen, aun en medio de la gran oscuridad que se proyecta sobre el mundo. Siembren, aunque otros pisen la cosecha”.

“Griten, aun cuando otros callen. Transmitan ideas y proyectos, aunque a otros los cubra la inercia. Sigan levantando las banderas de la democracia y de la modernidad, aunque otros se obnubilen en métodos arcaicos. Sigan siendo íntegros, innovadores, buscando la excelencia y rabiosamente optimistas”.

Estas palabras, pronunciadas durante la homilía celebrada con motivo del 25 aniversario de FUNGLODE, las reproduce la Carta Mortuoria que los Salesianos Antillas publicaron cuando falleció el Padre.

Este folleto incluye un resumen de su vida y comentarios que sobre el Padre Soto externan personas que estuvieron muy cerca suyo. Refuerzan mi recuerdo de un ser humano siempre presto a responder y dar ayuda a quien la necesitase, y reflejan esa bondadosa alegría que proyectaba casi como un niño cuando hacía algún regalo en tiempo de Navidad como un recuerdo del nacimiento del niño Jesús.

Exposición de cruces en Ciudad Colonial

Un tema muy acorde con el tiempo de Cuaresma en el cual estamos inmersos, aunque apenas nos demos cuenta, es la exposición de cruces que está abierta en la Ciudad Colonial. Lleva por título Vida y Pasión.

Estas cruces nacen de la creatividad de Desirée Cepeda quien les da un toque original y llamativo dando entrada al colorido caribeño. Esta muestra de obras que reúnen arte y artesanía, puedes verla en la Sala temporal Patricia Reid, del Museo de la Catedral de Santo Domingo hasta el 12 de abril.

Escoge el momento que te convenga para verlas: miércoles a sábado: 10:00 am. a 6:00 pm., domingo: 2:00 a 6:00 pm. En Semana Santa cambia el horario: de martes a jueves de 10:00 a 4:00 pm.

¿Transporte en Punta Cana?

¿Sales de viaje tan temprano que has de estar en el aeropuerto de Punta Cana a las 4:00 de la madrugada? A esa hora, no vas a pedirle a un amigo o a un familiar que se sacrifique y te lleve.

En el municipio turístico de Punta Cana, personas que residen allí o pernoctan días previos a un viaje, cuando han tenido que estar en horas muy tempranas o a cualquier otra hora en el aeropuerto, me han dicho que prefieren llamar a un conductor que ya conocen: Leandro, en el 829-936-3013.

Por cierto, me comentan que también ofrece el servicio de llevar a hacer diligencias o excursiones.estos casos, contactar a Leandro, trabaja con Uber.