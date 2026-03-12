El rostro femenino de la esperanza toca el corazón del sur

Dicen que el servicio es un idioma que se aprende en casa. Para la doctora Odette Canario Lerebours, y Vasti Canario, economista, la medicina y la gestión social nunca fueron simples profesiones, sino el eco de una voz que les enseñó que la salud es un derecho, pero la empatía es un deber.

Ese eco es el de sus padres, los doctores Osvaldo Canario y Dolores Lerebours, quienes dedicaron la mayor parte de su vida a la labor abnegada y hoy ven su legado multiplicado en las manos de sus hijas.

Al cumplirse 36 años de la Fundación de la Clínica Cristiana de Salud Integral (CCSI), el centro no solo se erige como una infraestructura médica de vanguardia en el valle de San Juan, sino como un monumento vivo al liderazgo femenino.

Bajo la dirección médica de Odette, y la dirección de planes y proyectos de Vasti, la clínica ha trascendido las paredes de los consultorios para insertarse en el ADN de las comunidades más vulnerables de la región sur.

Un legado que cuida a la mujer

A propósito del Día Internacional de la Mujer, la CCSI se destaca por su enfoque preventivo. Cientos de personas han salvado sus vidas gracias a las jornadas integrales de detección precoz de cáncer, salud reproductiva y operativos ginecológicos y de gigantomastia que las hermanas Canario impulsan con rigor científico y sensibilidad humana. Para ellas, una mujer sana es el pilar de una familia y una sociedad fuerte.

Sentido humano

“No es sólo curar una enfermedad, es restaurar la dignidad del paciente a través de un servicio accesible y de alta calidad”, coinciden ambas líderes.

Mientras Odette idea y elabora proyectos para la parte clínica y quirúrgica; Vasti coordina la ejecución de estrategia para que cada proyecto, dentro y fuera de la clínica, llegue exactamente a quien más lo necesita en los sectores más desposeídos.

La fundación es, hoy por hoy, un referente de empoderamiento nacido en el corazón de San Juan. Es la prueba de que cuando el liderazgo femenino se combina con una herencia de servicio genuino, el resultado no es sólo una institución médica, sino un faro de esperanza que sigue iluminando el camino de la salud.