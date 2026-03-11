El estiramiento asistido y su impacto en la movilidad, bienestar y longevidad

Escuchamos siempre que es importante estirar antes y después de hacer ejercicio porque ayuda en la recuperación.

Y sí, es cierto, pero esa afirmación se queda corta frente al verdadero alcance del estiramiento cuando se realiza de forma consciente, guiada y con la intensidad adecuada para el diario vivir.

Johanna Fernández, experta en el tema del poder transformador del estiramiento asistido, sostiene que la evidencia actual sugiere que cuando el estiramiento estático se aplica con suficiente intensidad, puede desafiar el tejido muscular y la fascia de tal manera que el cuerpo se ve obligado a adaptarse, crecer y fortalecerse.

Es decir, el estiramiento no solo relaja: también puede convertirse en un estímulo fisiológico real porque “estirar, bien aplicado, es ejercicio”, afirma Johanna Fernández, fundadora de Alinea Stretch Studio, primer centro especializado en estiramiento asistido en la República Dominicana.

Johanna FernándezFuente externa

“El estiramiento asistido es una inversión en longevidad funcional, permite que el cuerpo no solo se mueva más, sino que se adapte mejor”, comenta Fernández.

La especialista, explica que en el mundo acelerado de hoy, mantener la movilidad y la flexibilidad es más importante que nunca. “No se trata sólo de atletas de alto rendimiento, se trata de adultos activos, ejecutivos, madres, personas mayores que desean conservar su independencia y cualquier individuo que quiera vivir sin dolor”.

Más allá de las articulaciones y los músculos: la fascia, el tejido que nos conecta

Durante las sesiones se utilizan asistencia manual, peso corporal y herramientas específicasFuente externa

En el estiramiento asistido se trabaja la fascia, un tejido tridimensional, similar en textura a un “algodón húmedo” o una red flexible, que envuelve músculos, huesos, nervios y órganos. Está presente en todo el cuerpo, conectándolo como una sola unidad funcional.

Mientras los músculos suelen encargarse de los movimientos esperados y voluntarios, la fascia juega un papel crucial en la estabilidad global y en la respuesta a movimientos inesperados —como tropezar con un desnivel, girar rápidamente al golpear una pelota de paddle o reaccionar ante un cambio brusco de dirección en el escritorio.

Una fascia fuerte, hidratada y elástica permite que el cuerpo distribuya mejor las cargas, absorba impactos y responda con mayor eficiencia y resiliencia.

“El cuerpo es un lenguaje. Cada músculo y cada respiración cuentan la historia de lo que hemos vivido. En Alinea hemos creado un espacio acogedor y relajante donde ese lenguaje se logra escuchar con claridad. Cada sesión es una pausa, presencia y apertura. Un recordatorio de que moverse con conciencia es también aprender a vivir con gracia”, expresa Fernández.

“En el mundo ajetreado de hoy, dedicar tiempo a tu cuerpo y a tu mente mediante estiramientos asistidos puede ser una herramienta poderosa para mantener el equilibrio y reducir el estrés”, agrega.

El Método Alinea: estructura, personalización y presencia

“En el estudio, cuando llega una persona la evaluamos para conocer su estado general y ver su rango de movimiento, identificar los músculos tensos o restringidos, así creamos un plan de estiramiento personalizado que se adapte a sus necesidades y objetivos específicos”, explica Fernández.

El método contempla una experiencia en 4 pasos:

Evaluar: Evaluación de rango de movimiento y postura, identificación de restricciones musculares y fasciales.

Activar: Diseño de un plan personalizado según objetivos específicos con técnicas AIS (estiramiento activo aislados), liberación miofascial con masaje percutor (opcional) e integración de la respiración consciente.

Medir: Seguimiento de progreso (ROM).

Mantener: Plan mensual de sesiones, aplicación progresiva de técnicas especializadas con la intensidad adecuada y pausas activas en casa.

Durante las sesiones se utilizan asistencia manual, peso corporal y herramientas específicas, ajustando intensidad y duración según la respuesta del cliente. No se trata de forzar el cuerpo. Se trata de desafiarlo inteligentemente para que evolucione.

En el centro de Fernández trabaja un equipo de expertos en movimiento humano: licenciados en Rehabilitación (mención Terapia Física) y técnicos en fisioterapia, certificados como Stretch Therapist (USA), con más de 65 técnicas adaptadas a cada necesidad.

Beneficios físicos y emocionales del estiramiento asistido:

• Mejora significativamente la movilidad y la elasticidad global del sistema

• Optimiza la transmisión de fuerza, preparando al cuerpo para movimientos imprevistos

• Reduce dolor crónico y rigidez

• Mejora la postura y coordinación

• Favorece la circulación sanguínea y contribuye a un descanso más reparador

• Previene lesiones al equilibrar tensiones

• Favorece la recuperación muscular al optimizar la circulación

• Disminuye el riesgo de caídas en adultos mayores

• Integra respiración profunda y atención plena, reduciendo estrés