En qué área de la próstata es más frecuente el cáncer de próstata

Cuando hablamos de cáncer de próstata, muchas personas imaginan la glándula como una sola estructura uniforme. Pero no es así.

La próstata está dividida en zonas, y entender esto ayuda a comprender dónde aparece con mayor frecuencia el cáncer y por qué el tacto rectal y el PSA siguen siendo herramientas importantes.

La próstata tiene tres zonas principales:

-Zona periférica -Zona transicional -Zona central

La zona donde más aparece el cáncer.

Aproximadamente 7 de cada 10 cánceres de próstata se originan en la zona periférica.

¿Y qué significa eso?

La zona periférica es la parte posterior de la próstata, la que está más cerca del recto. Por eso, cuando el médico realiza el tacto rectal, puede palpar irregularidades o endurecimientos en esa área.

Esta es la razón por la que el tacto rectal, aunque a muchos hombres no les guste, sigue siendo una herramienta útil. El cáncer más frecuente ocurre justamente en la zona que el dedo del médico puede alcanzar.

¿Por qué el cáncer aparece más ahí?

No existe una sola causa, pero hay varias razones probables:

1. Mayor actividad glandular: La zona periférica contiene una gran cantidad de glándulas que producen líquido prostático. Al haber más células activas, hay más posibilidades de que alguna sufra cambios anormales.

2. Mayor exposición hormonal: Las células de esta zona responden de manera significativa a las hormonas masculinas (andrógenos). Sabemos que el cáncer de próstata es una enfermedad hormonodependiente, y esa sensibilidad puede influir en su desarrollo.

3. Cambios inflamatorios crónicos: En algunos hombres, procesos inflamatorios repetidos pueden generar alteraciones celulares con el paso del tiempo.

¿Y la zona transicional?

La zona transicional es la que rodea la uretra y es donde ocurre el crecimiento benigno de la próstata (la llamada hiperplasia prostática benigna).

Aunque también puede desarrollar cáncer, es menos frecuente que en la zona periférica. Sin embargo, cuando ocurre allí, a veces produce síntomas urinarios más temprano, porque comprime directamente el conducto por donde sale la orina.

¿Qué significa esto para el hombre común?

Significa tres cosas muy importantes:

1. El cáncer de próstata en etapas iniciales casi nunca duele.

2. Puede crecer en silencio en la zona periférica.

3. La detección temprana salva vidas.

El examen prostático no es solo un número de PSA. Es una evaluación completa que incluye historia clínica, análisis de sangre y examen físico cuando está indicado.

En países como la República Dominicana, el cáncer de próstata sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en el hombre. Y muchos de esos casos podrían detectarse a tiempo.

Un mensaje claro

El hecho de que el cáncer aparezca con más frecuencia en la zona periférica explica por qué el tacto rectal no ha desaparecido de la medicina moderna. No es un capricho. Es anatomía.

La información es poder. Y en salud masculina, el silencio nunca es la mejor estrategia.