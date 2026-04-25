CONFE motiva a los jóvenes a apoyarse en Dios para salir de las adicciones

En busca de concientizar a los jóvenes que se encuentran sumergidos en las drogas, la Confederación de Iglesias Evangélicas Dominicanas (CONFE) realizó la Cumbre Nacional 2026 titulada “La droga no es un juego: por una juventud sin adicciones”.

Durante el acto de presentación de la cumbre, el pastor Ángel Zapata se dirigió a decenas de jóvenes presentes diciéndoles que la confederación desea que sean libres de todas adicciones y que crezcan sanos bajo el amor y la dirección del Espíritu Santo.

“Todavía hay esperanza para ellos poder salir, primero Dios y luego los sitios que están autorizados para poderlos ayudar psicológicamente en su proceso. Primero busca al Señor todopoderoso y hay muchos lugares donde los jóvenes pueden acercarse; las iglesias estamos tratando de sobrepasar esta pueda que esté afectando en los barrios”, manifestó el pastor en la Cumbre Nacional realizada en la Biblioteca Nacional Pedro Henrique Ureña.

La confederación cuenta con expertos que están dispuestos a ayudar a los jóvenes que estén sumergidos en las adicciones.

“Dios nos mandó a que nos amemos; queremos mostrarle amor capacitándolos y formándolos para que ustedes no puedan participar en ese mundo”, expresó.

Durante la cumbre se desarrolló un programa completo que integró reflexión espiritual, participación estatal, análisis técnico y testimonios transformadores que destacaron la posibilidad real de recuperación y restauración.

“Cuando la droga llega a la puerta de una familia, no solo se destruye, también destruye a su familia porque hay madres que sufren ver a sus hijos en adicciones”, dijo el pastor.

Zapata presentó una propuesta nacional de solución, centrada en la creación del Programa Integrado de Prevención y Restauración Juvenil (PIPREJ), el cual plantea la formación preventiva permanente en escuelas, iglesias y comunidades.

También, una red de apoyo psicoespiritual para jóvenes en riesgo y familias afectadas, alianzas con instituciones estatales para fortalecer el acompañamiento y la reinserción social y la creación de centros de apoyo comunitario con talleres, mentoría y orientación profesional.