Fuertes lluvias causan daños en provincias de la región norte

Las fuertes lluvias registradas este viernes provocaron varios daños en comunidades de Puerto Plata y en Gaspar Hernández, registrándose inundaciones, caídas de árboles y otras afectaciones.

Puerto Plata

Las intensas lluvias acompañadas de granizos y fuertes ráfagas de viento afectaron comunidades, municipios y distritos municipales de Puerto Plata como El Higüero, en Altamira, Imbert, Guananico, Villa Isabela, Luperón, Los Hidalgos, Montellano, San Felipe y los distritos municipales de Yásica y Maimón.

Estos fenómenos atmosféricos provocaron la obstrucción de vías por la caída de árboles, el aumento del agua de los ríos y dificultades en el tránsito vehicular.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Transporte Terrestre (Digesett), se presentaron al lugar a viabilizar la circulación. Por otro lado, las unidades del cuerpo de bomberos procedieron con la remoción del árbol.

Gaspar Hernández

Los aguaceros de ayer han sido descritos por los comunitarios como intensos, generaron acumulación de agua en las calles y sectores residenciales, además, del reporte de un colapso de un terreno en la parte trasera de una estructura publicitaria en la zona.

Valverde

Autoridades locales se trasladaron a la comunidad de Jaibón, en el municipio de Laguna Salada, para realizar un levantamiento de los daños provocados por un tornado acompañado de intensas lluvias que azotaron la zona.

Los fuertes vientos ocasionaron daños estructurales en viviendas, derribo de árboles, afectaciones en el sistema eléctrico y pérdidas en la agricultura. La diputada Ángela Rodríguez visitó el lugar y se refirió a las decenas de familias impactadas por el fenómeno. Indicó que, desde el Gobierno central, se brindará asistencia y acompañamiento a los afectados.

La legisladora explicó además que ya se encuentra en contacto con brigadas de Edenorte, a fin de restablecer el servicio eléctrico, seriamente afectado por los vientos.

De su lado, el alcalde del municipio de Laguna Salada, Ricki Tejada, se mantiene en la comunidad de Jaibón junto a un equipo que utiliza motosierras para despejar las vías obstruidas por árboles caídos. Señaló que las plantaciones agrícolas sufrieron pérdidas significativas en toda la zona.

En el municipio de Villa Vásquez, las lluvias prolongadas volvieron a provocar inundaciones en gran parte del centro urbano, debido a deficiencias en el sistema de drenaje pluvial, lo que dejó varias viviendas anegadas. El tránsito también resultó afectado.

Se prevé que las precipitaciones continúen durante todo el fin de semana, lo que mantiene en alerta a las autoridades y residentes de estas localidades.