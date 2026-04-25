Ocupan 450 paquetes de cocaína en las costas de Baní y apresan a cuatro venezolanos

Otro cargamento de drogas fue ocupado en las costas de Baní, provincia Peravia, esta vez de 450 paquetes de presunta cocaína, durante una labor de persecución en contra de una narcolancha, que duró unas 12 horas.

El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, informó que el operativo fue ejecutado junto a miembros de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), agencias de Inteligencia del Estado, apoyados por la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA) y otros organismos internacionales, bajo la coordinación del Ministerio Público.

Explicó que durante la interdicción, se arrestaron a cuatro venezolanos y se activó el plan de búsqueda y rastreo en toda la zona.

En los últimos meses en esta zona han sido ocupados grandes alijos de droga.