Día Mundial del Cáncer: la prevención también salva vidas

Cada 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer nos invita a reflexionar, pero sobre todo a actuar. El cáncer no es solo una estadística ni una enfermedad lejana: es una realidad que toca familias, comunidades y sistemas de salud enteros.

Sin embargo, también es una batalla donde la prevención y el diagnóstico temprano pueden cambiar el destino.

Como urólogo, me corresponde hablar de cánceres que afectan de manera directa la calidad y expectativa de vida de miles de hombres y mujeres: cáncer de próstata, vejiga, riñón, pene y testículo. Muchos de ellos, detectados a tiempo, son curables o altamente controlables.

El cáncer de próstata, por ejemplo, sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en el hombre. Lo más preocupante no es la enfermedad en sí, sino el diagnóstico tardío.

Un simple examen de PSA, acompañado de una evaluación urológica responsable, puede marcar la diferencia entre un tratamiento curativo y uno paliativo. Evaluarse a tiempo no es un acto de miedo, es un acto de amor propio y responsabilidad familiar.

En el caso del cáncer de vejiga, síntomas como sangre en la orina nunca deben ignorarse. No duelen, no siempre alarman, pero pueden ser la primera señal de una enfermedad seria. Lo mismo ocurre con el cáncer renal, que muchas veces avanza en silencio y se detecta de manera incidental, cuando ya está avanzado. El mensaje es claro: escuchar al cuerpo y consultar a tiempo salva vidas.

La medicina moderna ha avanzado enormemente. Hoy contamos con cirugías mínimamente invasivas, tratamientos personalizados y tecnologías que hace años eran impensables. Pero ningún avance científico sustituye la prevención, la educación y el acceso oportuno a la atención médica.

El cáncer no solo se enfrenta en quirófanos o laboratorios. Se enfrenta en la educación de la población, en campañas de concientización, en derribar mitos, en vencer el miedo a la consulta médica y en construir una relación médico-paciente basada en la confianza y la humanidad.

Este Día Mundial del Cáncer es una oportunidad para recordar que la prevención es el primer tratamiento, que el diagnóstico temprano salva vidas, y que una sociedad informada es una sociedad más fuerte.

Como médico, como urólogo y como ciudadano, hago un llamado a la población: no espere a tener síntomas, no postergue su evaluación, no le tenga miedo al diagnóstico. El verdadero enemigo no es saber, sino llegar tarde.

La lucha contra el cáncer es de todos.