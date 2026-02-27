Igor Casanova: el emprendedor que hoy ayuda a otros a crecer con dirección y propósito

Emprender en un negocio desde afuera suena muy bonito, pero desde adentro, la realidad que se vive, no es color de rosas. En ocasiones, la presión constante, las largas jornadas y la falta de estructura terminan impactando directamente la vida familiar.

La historia de la familia de Igor Casanova es un ejemplo de ello. Un desorden empresarial contribuyó a que sus padres se separaran y, durante mucho tiempo, él solo podía ver a su mamá mientras trabajaba.

“El negocio terminó ocupando el espacio que debía tener la familia”, dice el joven. Sin embargo, con el tiempo entendió que su historia no era un caso aislado. Le ocurre a muchísimas familias: empresas que nacen con ilusión, pero que, al no tener orden ni sistemas, terminan consumiendo a las personas que las sostienen.

Esa vivencia marcó profundamente su propósito, y hoy sostiene que trabaja para que los emprendedores construyan negocios que sostengan a sus familias, no que las separen; empresas que generen bienestar, no desgaste.

Importancia de la organización

La experiencia que tuvo con la farmacia de su madre durante los años 90 y principios de los 2000 le permitió vivir en carne propia lo que sucede cuando un negocio no está bien organizado.

Es por eso que, a través de su propio emprendimiento, ayuda a que otros emprendedores puedan organizar y optimizar sus negocios a través de un proceso claro de tres pasos.

“La mayoría de los emprendedores construye sus empresas de forma empírica, sin formación previa en finanzas, procesos, liderazgo o estructura empresarial. Eso hace que, tarde o temprano, se estanquen”, explica Casanova.

Agrega que su metodología viene precisamente a cerrar esa brecha y ayuda a desbloquear ese conocimiento que los emprendedores quizás no tuvieron al inicio, transformándolo en acciones prácticas que les permiten tomar control de su negocio.

“Cuando conviertes el caos en pasos claros, defines prioridades y aplicas enfoque total a lo que realmente mueve la aguja, el crecimiento deja de ser improvisado y se vuelve intencional. Así, los emprendedores avanzan más rápido hacia sus objetivos, con mayor claridad, orden y resultados sostenibles”, comenta.

El proyecto de Casanova inició como una agencia de marketing, pero la realidad que viven los empresarios, lo llevó a enfocar su proyecto en la organización empresarial para ayudar a los emprendedores a ordenar sus finanzas, procesos, equipos y visión para que puedan crecer de forma sostenible sin vivir esclavos de su empresa.

“La metodología Optimízate ahorra tiempo porque convierte el desorden en claridad. Al sintetizar los pasos de forma simple y estructurada, los emprendedores pueden ver con claridad aquello que el ‘ruido’ del día a día no les permite identificar”, manifiesta.

Hoy su emprendimiento cuenta con un equipo multidisciplinario de siete expertos especializados en las áreas clave de cualquier negocio: marketing, ventas, organización, finanzas, gente y gestión, legal e impuestos.

Con este proyecto, Casanova pretende desarrollar un ecosistema de crecimiento empresarial donde los emprendedores pueden transformar sus negocios a través de capacitaciones prácticas, acompañamiento estratégico y respuestas claras a las preguntas que hoy les impiden avanzar.

No obstante, admite que el camino para echar a andar su proyecto no fue fácil, ya que tuvo que enfrentar retos como romper con esa mentalidad de escasez y los comentarios de su entorno cercano.

Los más cercanos tienden a alejarte de la meta

“Paradójicamente, las personas que más te aman suelen ser las primeras en frenarte, no por mala intención, sino porque no quieren verte fracasar. Desde ese deseo de protegerte, te transfieren sus propios miedos e inseguridades, y muchas veces eso hace que abandones antes de intentarlo”, aunque no fue su caso, está claro que esto pasa con frecuencia.

Atravesar esa curva y seguir adelante aun cuando él y su círculo dudaron fue una de las etapas más difíciles del camino. Pero también admite que fue la clave para entender que el crecimiento real exige incomodidad, decisiones valientes y aprender a avanzar, incluso sin aprobación.

Hoy su visión de negocio sigue con la misma intención: liberar a un millón de emprendedores de sus negocios, para que pasen de ser operadores agotados a verdaderos dueños de empresas, con tiempo, claridad y control.