Grichuk pega H4 y Seranthony salva el noveno con el corazón en las manos

Randal Grichuk conectó un jonrón solitario y Drew Romo anotó la carrera de la victoria en la octava entrada para los Medias Blancas de Chicago en una victoria de 2-1 sobre los Marineros de Seattle el domingo.

Grichuk conectó un batazo de 377 pies por encima del muro del jardín derecho para empatar el partido. Romo avanzó tras un elevado de Miguel Vargas a Randy Arozarena, quien lanzó mal la pelota a home.

En la novena entrada, los Marineros conectaron dos sencillos consecutivos y Seranthony Domínguez le dio base por bolas a Rob Refsnyder, llenando las bases sin outs. Domínguez salió del apuro y consiguió su noveno salvamento del año.

El abridor de los White Sox, Davis Martin, permitió una carrera y tres hits en seis entradas. Bryan Hudson (1-0) obtuvo su primera victoria de la temporada tras permitir un hit en la octava entrada.

Julio Rodríguez anotó gracias a un error de fildeo de Tristan Peters en la primera entrada.

Eduard Bazardo (2-2) permitió dos hits y dos carreras para los Marineros. El lanzador abridor Logan Gilbert ponchó a nueve bateadores y solo permitió un hit en seis entradas.