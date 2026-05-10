Adell da dos vuelacercas solitarios, Soriano lanza otra joya y Anaheim vence Azulejos

Jo Adell conectó dos jonrones solitarios, José Soriano ponchó a siete en 7 2/3 entradas para poner fin a una racha de tres aperturas sin victorias y los Angelinos de Los Ángeles evitaron una barrida de tres juegos al vencer a los Azulejos de Toronto 6-1 el domingo.

Oswald Peraza conectó un jonrón de dos carreras con el que Los Ángeles puso fin a una racha de ocho derrotas consecutivas como visitante que se remontaba al 16 de abril, y también a una racha de nueve derrotas seguidas en Toronto.

Soriano (6-2) permitió dos hits y una base por bolas en la primera entrada, incluyendo el doble productor de carreras de Kazuma Okamoto, pero no permitió que otro corredor llegara a base hasta que Myles Straw llegó a base en la octava entrada con un hit dentro del cuadro, poniendo fin a una racha de 20 outs consecutivos.

Sam Bachman reemplazó a Soriano después de que dos sencillos consecutivos llenaran las bases y provocaran que Vladimir Guerrero Jr. bateara para un out forzado.

Peraza conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada y Adell bateó jonrones en la sexta y la novena. Los tres jonrones fueron contra Eric Lauer (1-5), quien permitió seis carreras y cinco hits en cinco entradas. No ha ganado desde el 29 de marzo contra los Athletics.

Vaughn Grissom añadió un doble de dos carreras.

El jardinero derecho de los Blue Jays, Addison Barger, fue retirado de la alineación debido a una molestia en el hombro derecho. Barger regresó el sábado tras perderse 29 partidos por una molestia en el tobillo izquierdo y realizó un lanzamiento a 101.2 mph para eliminar a Jorge Soler en el plato.