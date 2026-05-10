Con lluvia de triples, los Knicks aplastan 76er y regresan a las finales de conferencia

Jalen Brunson, Josh Hart y los New York Knicks están de vuelta en las finales de la Conferencia Este, estableciendo un récord de postemporada de la NBA con 11 triples en el primer cuarto frente a una ruidosa multitud que animaba al equipo visitante y superando a los Philadelphia 76ers 144-114 el domingo para barrer la serie de segunda ronda.

Deuce McBride encestó siete de los 25 triples de los Knicks, con los que igualaron el récord de la NBA en postemporada, y anotó 25 puntos. Brunson aportó 22 puntos, mientras que Hart y Karl-Anthony Towns anotaron 17 cada uno en la última victoria aplastante de los Knicks en los playoffs.

Los Knicks avanzaron a las finales del Este por segunda temporada consecutiva y se enfrentarán al ganador de la serie entre Cleveland y Detroit. Los Pistons lideran la serie 2-1.

La temporada pasada, los Knicks alcanzaron las finales de la Conferencia Este por primera vez en 25 años antes de perder contra Indiana. Posteriormente, los Knicks despidieron al entrenador Tom Thibodeau y lo reemplazaron con Mike Brown, quien los ha guiado a siete victorias consecutivas en los playoffs, comenzando con los últimos tres partidos contra Atlanta.

Los fanáticos de los Knicks se habían acostumbrado a comprar miles de entradas para los partidos de playoffs en el estadio de los Sixers a lo largo de los años, y en el cuarto partido, tal vez hicieron la declaración más contundente hasta el momento. Los fanáticos de los Knicks levantaron escobas fuera del estadio y ondearon toallas con la leyenda "Always Knicks" una vez dentro, mientras silenciaban ruidosamente a los pocos fanáticos de los Sixers que no habían ganado un dinero extra en el mercado secundario y se habían quedado.

La franquicia de los 76ers no logró detener a los fanáticos de los Knicks en su intento por comprar entradas.

Los 76ers fracasaron estrepitosamente al intentar detener a los Knicks en la cancha.

El cuarto partido fue una paliza desde el inicio, con los Knicks utilizando la línea de tres puntos como punto de partida para su particular juego de tiros rápidos.

Con los aficionados de los Knicks de pie y gritando "¡Deuuuce!", McBride anotó uno, dos, tres, cuatro... ¡cuatro!... triples consecutivos para una rápida ventaja de 20-6, y los Sixers ya estaban contra las cuerdas. McBride se convirtió en el primer jugador de los Knicks (desde que se empezó a registrar jugada a jugada en 1997) en anotar cuatro triples en el primer cuarto de un partido de playoffs.

Los récords de triples de Nueva York apenas estaban comenzando.

Brunson anotó dos puntos en el primer cuarto (seis en total) para ayudar a que los Knicks lograran 11 de 13 tiros de campo, igualando así la marca de la NBA de mayor cantidad de canastas en un cuarto.

Los Knicks anotaron 18 triples en la primera mitad, sumando 54 puntos desde la línea de tres, frente a los 57 de los 76ers. En total, lograron una ventaja de 81-57, lo que impulsó a los Knicks a barrer una serie al mejor de siete por primera vez desde las semifinales de la Conferencia Este de 1999 contra Atlanta.

Los Knicks anotaron más de 80 puntos en la primera mitad en dos ocasiones en cinco partidos de playoffs como visitantes esta temporada.

La segunda mitad fue un mero trámite, y los Sixers regresan a casa tras una valiente remontada de 3-1 en la serie para vencer a Boston en la primera ronda.

Joel Embiid puso fin a otra temporada plagada de lesiones con 24 puntos, Tyrese Maxey anotó 17 y los Sixers aún no han superado la segunda ronda desde 2001.

Si la barrida y la toma de posesión de los aficionados de los Knicks no habían sido suficientes malas noticias para los Sixers, hubo un último golpe al ego: los dos jugadores elegidos por Filadelfia en la primera ronda del draft de 2018 siguen jugando: Mikal Bridges y Landry Shamet, por supuesto, para los Knicks.