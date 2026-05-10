Junior Caminero dispara su cuadrangular 11 y Tampa derrota Medias Rojas

Junior Caminero conectó un jonrón solitario por encima del Monstruo Verde, Nick Martinez lanzó un juego de una carrera hasta la sexta entrada y los Tampa Bay Rays vencieron a los Boston Red Sox 4-1 el domingo para ganar la serie acortada por la lluvia.

Tampa Bay consiguió su decimocuarta victoria en 16 partidos después de que su racha de siete triunfos consecutivos terminara el viernes. Los Rays permitieron tres carreras o menos por decimosexto partido consecutivo, un récord para la franquicia, convirtiéndose en el primer equipo en lograr esta hazaña desde que los Gigantes de San Francisco lo hicieran en 18 partidos seguidos en 2010.

Dos años y un día después del fallecimiento de su madre, Jina, tras una batalla de casi ocho años contra el cáncer de colon, el lanzador abridor de Boston, Payton Tolle, lució sus pantalones con las perneras casi hasta las rodillas, dejando ver sus calcetines rosas, en el Día de la Madre.

Martínez (4-1) lanzó 5 2/3 entradas, permitiendo siete hits y ponchando a cuatro bateadores. Bryan Baker lanzó la novena entrada para conseguir su décimo salvamento a pesar de colocar a dos corredores en base.

El primera base de los Red Sox, Willson Contreras, abandonó el partido con una contusión en la mano derecha tras ser golpeado por una bola rápida.

Tolle (1-2) permitió tres carreras en cinco entradas, con siete hits y cuatro ponches. Subió al montículo para el inicio del partido mientras sonaba la canción "Mother" de la banda Danzig.