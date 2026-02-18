Intervención cultural: arte y salud mental, unidas por el bienestar de los envejecientes

La intervención cultural 'Arte y Salud Mental en el Envejecimiento' ya es una realidad. Se trata de una exposición editorial al aire libre instalada en la calle Benito Monción, de esta ciudad.

Fue inaugurada recientemente, y propone un espacio de pausa y reflexión sobre el envejecimiento, la dignidad humana y el cuidado de la salud mental en la ciudad.

La intervención está concebida, no como una muestra tradicional, sino como una experiencia accesible para el transeúnte cotidiano, integrando reproducciones artísticas y textos breves que invitan a hacer una pausa y detenerse en medio del ritmo urbano.

Con esta propuesta se busca promover una reflexión sobre el envejecimiento desde una mirada más humana y cercana.

Las obras permanecerán expuestas al público durante todo el mes de febrero, permitiendo que transeúntes, visitantes y comunidades educativas recorran libremente la instalación y se vinculen con la experiencia en cualquier momento del día.

La iniciativa se articula bajo la premisa 'Mirar primero y pensar después', entendiendo el arte como un lenguaje universal capaz de abrir preguntas necesarias sobre el cuidado, la memoria y el lugar del adulto mayor en la sociedad actual.

Participación

La actividad contó con la participación de los integrantes del Capítulo de Psicogeriatría, recientemente constituido y siendo el primero en el ámbito nacional, marcando un hito para el desarrollo de esta subespecialidad en el país.

Estuvieron presentes su presidente, el doctor Iván Viera García, psiquiatra y psicogeriatra, ideólogo de la iniciativa; la secretaria general, licenciada Laura Cordero; y la vocal, licenciada Dalia Aguiló.

Asimismo, la inauguración contó con el acompañamiento y respaldo de representantes de sociedades médicas nacionales, entre ellos el doctor Jhonatan Abreu, presidente de la Sociedad Dominicana de Geriatría; el Dr. Steven Tavarez, presidente de la Filial Norte de Psiquiatría; y la doctora Enma Guzmán, secretaria general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, quienes valoraron la relevancia de iniciativas que integran salud mental, envejecimiento y cultura en espacios abiertos a la comunidad.

El encuentro se realizó con el acompañamiento del espacio cultural La 37 por Las Tablas, bajo la coordinación y el respaldo de su gestora cultural, María Ligia Grullón, cuya labor ha sido fundamental para el desarrollo de propuestas artísticas y de reflexión en el centro histórico de la ciudad.

La actividad contó con el apoyo de la Alcaldía de Santiago, la Dirección Regional de Cultura, el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA y el Consejo Estratégico para el Desarrollo de Santiago (CDES), entre otras instituciones, las cuales resaltaron la importancia y relevancia de esta intervención cultural para la ciudad.