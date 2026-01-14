San Juan, Puerto Rico: en la Avenida Ponce de León hay siete interesantes paradas

En un nublado atardecer que no amenaza lluvia, apetece salir a pasear en auto por las calles de San Juan, Puerto Rico.

Mi hija Carmen, mi yerno Guido al volante y yo, decidimos adentrarnos en la Avenida Ponce de León, donde edificios y esculturas llaman tanto mi atención que hacemos varias rápidas paradas para fotografiarlas.

PRIMERA PARADA

Nos detenemos frente a una entrada del recinto Río Piedras, el más antiguo de los once campus de la Universidad de Puerto Rico. De arbolado entorno en la Plaza Baldorioty tiene al fondo una emblemática torre.

En la base de los postes que sostienen los semáforos a su entrada, hay dibujados unos gallos. Representan a los deportistas de la universidad que por tal nombre se conocen. Las deportistas se conocen como jerezanas. (El QS World University Rankings 2025, señala la web de la universidad, la reconoció como “la mejor universidad del Caribe”).

SEGUNDA PARADA

Milla de OroCarmen Ramos

Al cruzar el semáforo con la avenida Roosevelt, en el sector de Hato Rey, estamos en la Milla de Oro, así llamada porque en este tramo de la Ponce de León y la paralela Muñoz Rivera, se concentran los principales bancos y empresas del país. A la izquierda resalta el Popular Center con una escultura en una fuente, dedicada a Billy Carrión.

TERCERA PARADA

Gran Logia SoberanaCarmen Ramos B

A la derecha, en el tramo llamado Avenida Agueybaná el Bravo, en el sector Santurce, sorprenden dos hermosos edificios, uno al lado del otro: Colegio La Inmaculada, cuya primera piedra se colocó en 1913, y en 1918 se construyó la capilla de estilo gótico; y la Gran Logia Soberana, cuyo edificio, según la IA, se construyó en 1913, pero fue en 1947 cuando lo adquirió la Logia y remodeló con su fachada neoclásica.

Colegio La InmaculadaCarmen Ramos B

CUARTA PARADA.

En el edificio Cobian´s Plaza resalta la bandera dominicana. Es que en él funciona el consulado dominicano. No es coincidencia que a la calle que hace esquina la nombraran Quisqueya. Una cuadra antes, un pequeño local aloja la Alianza Dominicana “por la unidad en Puerto Rico”.

QUINTA PARADA

Una escultura al exterior llama la atención hacia el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, con murales y vitrales en la fachada. En el jardín, la plaza Morel Campos, con esculturas de figuras femeninas, algunas semidesnudas. Al otro lado de la calle un muro formado de piezas con símbolos que parecen jeroglíficos está junto al Centro Europa.

SEXTA PARADA

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto RicoCarmen Ramos B

Aun en Santurce encontramos, a la izquierda, el Museo de Arte Contemporáneo ubicado en el edificio histórico Rafael M. Labra, levantado en 1918.

SÉPTIMA PARADA

Ya en el sector Miramar llegamos al punto donde la avenida Ponce de León cambia de nombre a Constitución. Destaca en esa esquina, por su estilo gótico, la capilla Nuestra Señora de Lourdes, de 1908, con llamativos vitrales y una torre con gárgolas.

Capilla gótica Nuestra Señora de LourdesCortesía Manolo Serrano