Manifestando el futuro: ¿Cómo y cuándo hacer tu ‘vision board’?

Mapa del tesoro o de la prosperidad son solo algunos nombres que ha recibido el ‘vision board’ (tablero de visión) a lo largo de la historia. Utilizado como una herramienta para plasmar las metas que se quieren lograr durante el año, este va tomando cada vez más relevancia.

Las raíces de este tablero se encuentran en la metafísica, de acuerdo con la psicóloga clínica y colaboradora del Listín Diario, Ana Mirtha Vargas, quien señala que el mismo se puede realizar durante cualquier época del año.

“He visto muchos videos por ahí que dicen ‘no lo hagan ahora que es pavoso (trae mala suerte)’, eso no es cierto. De hecho, tú lo puedes hacer en febrero, marzo, junio, cuando tú consideres”, comenta Vargas sobre la tendencia en redes sociales que llama a no hacer el ‘vision board’ en 2025, sino en 2026.

Ana Mirtha Vargas, psicóloga clínicaCortesía de la entrevistada

Asimismo, la psicóloga sostiene que este tablero de visión debe tener precisión y no excederse de 10 propósitos (entre cinco y siete, máximo 10), además de que si vas a hacerlo en grupo hay que procurar que los miembros estén en armonía y no interfieren con tus propias creencias

Para el master trainer internacional, motivador y coach de oratoria personal, César Cordero, el ‘vision board’ debe ser socializarlo con las personas que van a ser clave, pero tiene que ser desarrollado de manera personal. Además, explica que antes de plasmar las imágenes que representan lo que se quiere lograr se deben establecer objetivos y propósitos.

César Cordero, orador y motivadorCortesía del entrevistado

Según Cordero el propósito es lo que le da sentido a lo que queremos, el objetivo es lo que se puede medir y las metas son esas acciones con sus pasos que van a permitir lograr el objetivo.

“Cuando tú agotas esos pasos (propósitos y objetivos) y ya te fijaste por lo menos cuatro o cinco metas, todo por escrito, entonces tú puedes visualizar eso con una imagen”, asevera el orador y motivador.

El profesional cometa que el tablero se puede ir modificando en el transcurso del año, en la medida en que se van logrando los objetivos y metas propuestas. Todo esto con otros planes que motiven a mantener la disciplina, el hábito positivo y la constancia en lo que nos hemos propuesto.

“¿De qué sirve tener ahí en la pizarra algo que ya yo logré? Te quedas en un estado de complacencia. Si ya yo llegué a mi peso, ya yo no tengo que tener esa imagen ahí”, argumenta Cordero como ejemplo en cuanto a los cambios que van surgiendo.

Otra recomendación que hace el coach es que las imágenes que elijas para tu tablero tienen que retarte, tener una orientación positiva y tiene que ser realizable.

Cuando el ‘visión board’ esté listo, la psicóloga Ana Mirtha Vargas recomienda colocarlo en un lugar visible solo para ti, esto debido a las opiniones que pudiera generar lo que has plasmado y las energías intrusivas que emanan de algunas personas.

Mientras que Cordero aconseja tenerlo en la en una pared de la habitación donde tú lo puedas ver todos los días para visualizarlo, meditar y reflexionar mínimo de dos a tres veces por semana, pero idealmente todos los días.

Para quienes no se recomienda el ‘visión board’

Aunque Cordero dice que esta herramienta es ideal para todo el mundo, también es consciente de que el mismo conlleva mucho trabajo, constancia y disciplina. En ese sentido, recomienda no hacerlo por moda.

Vargas sostiene que no lo recomienda a personas que son muy negativas, inseguras o que tienen una autoestima baja, ya que verán el ‘visión board’ como un bloqueo y podrían generar frustraciones.

Físico o digital

Consultados sobre en qué formato debería realizarse el ‘visión board’ ambos profesionales coinciden en que el físico tiene más poder de fijación en el cerebro, un órgano caracterizado por ser gráfico y que por ende compre mejor las cosas a través de las imágenes.

“Lo importante es el contacto visual de lo que tú tienes planeado para que lo mires… eso te ayuda a mantenerte enfocado. No importa cómo lo hagas. Pero hay cierta fuerza en cuando tú escribes y cortas algo. Físico para mí tiene una forma más especial, pero eso no significa que no lo puede hacer digital”, manifiesta la psicóloga clínica Ana Mirtha Vargas.

“Lo ideal es que tú hagas el ejercicio físico manual, aunque te apoyes en la tecnología para que te dé la guía, para capturar imágenes, para preparar el formato, pero lo ideal es que tú recortes, que saques las imágenes, tú mismo las pegues, tú mismo escribas de puño y letra, no en una computadora, sino impreso en una hoja”, puntualiza César Cordero.