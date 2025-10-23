PSICOLOGÍA
El cansancio de sentir demasiado: Cómo lidiar con una emocionalidad intensa
Cuando no tenemos espacio para procesar o canalizar lo que sentimos esta intensidad constante puede convertirse en algo desadaptativo.
Parte de la experiencia humana es el poder sentir emociones. Estas cumplen tres funciones importantes: adaptativa, para la supervivencia y respuesta de nuestro entorno; social, para comunicarnos y relacionarnos con otros; y motivacional, para impulsar comportamientos y tomar decisiones.
Las emociones nos ayudan a enfrentar situaciones, conectar con los demás y guiar nuestras acciones futuras. Sin embargo, cuando no tenemos espacio para procesar o canalizar lo que sentimos esta intensidad constante puede convertirse en algo desadaptativo.
Aprender a sostenerse es algo que es posible sin un agotamiento emocional. No estamos hablando de dejar de sentir, si no de crear espacios de descanso y contención.
Algunas estrategias científicamente comprobadas incluyen:
Mindfulness y respiración consciente: dedicar unos minutos al día para conectar con la respiración y las sensaciones corporales, sin juicio, puede ayudar a reducir la reactividad emocional y aumentar la claridad mental.
Expresión creativa: Escribir, dibujar, pintar o cualquier forma de arte permite canalizar emociones de manera saludable.
Movimiento consciente: Caminar, practicar yoga o realizar cualquier tipo de ejercicio ayuda a liberar tensión y regula la respuesta emocional.
Apoyo social y comunicación: Compartir emociones con alguien de confianza aporta alivio y validación.
Establecimiento de límites: Aprender a decir “no” y priorizar lo que necesitamos, protege nuestra energía y evita el agotamiento
Reevaluación emocional: observar la emoción desde cierta distancia, permite comprenderla sin quedar atrapados. Esta perspectiva fortalece la autorregulación y promueve la autocompasión.
Autoconocimiento
El sentir demasiado no es un defecto, es un elemento que podemos utilizar en el proceso de autoconocimiento. Cuando esto se vuelve agotador, podemos aprender a sostenernos y cuidar nuestra sensibilidad como un don que requiere resguardo. Un profesional de la salud mental siempre puede ofrecer apoyo, herramientas personalizadas y acompañamiento para aprender a regular tus emociones.