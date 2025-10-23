Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La Vida

PSICOLOGÍA

El cansancio de sentir demasiado: Cómo lidiar con una emocionalidad intensa

Cuando no tenemos espacio para procesar o canalizar lo que sentimos esta intensidad constante puede convertirse en algo desadaptativo.

Aprender a sentir con conciencia es aprender a vivir con profundidad.

Aprender a sentir con conciencia es aprender a vivir con profundidad.Fuente externa

Avatar del Listín Diario
Lorena Álvarez, M.A.
Especial para LDSanto Domingo, RD

Parte de la experiencia humana es el poder sentir emociones. Estas cumplen tres funciones importantes: adaptativa, para la supervivencia y respuesta de nuestro entorno; social, para comunicarnos y relacionarnos con otros; y motivacional, para impulsar comportamientos y tomar decisiones.

Las emociones nos ayudan a enfrentar situaciones, conectar con los demás y guiar nuestras acciones futuras. Sin embargo, cuando no tenemos espacio para procesar o canalizar lo que sentimos esta intensidad constante puede convertirse en algo desadaptativo.

Aprender a sostenerse es algo que es posible sin un agotamiento emocional. No estamos hablando de dejar de sentir, si no de crear espacios de descanso y contención.

Algunas estrategias científicamente comprobadas incluyen:

Mindfulness y respiración consciente: dedicar unos minutos al día para conectar con la respiración y las sensaciones corporales, sin juicio, puede ayudar a reducir la reactividad emocional y aumentar la claridad mental.

Expresión creativa: Escribir, dibujar, pintar o cualquier forma de arte permite canalizar emociones de manera saludable.

Movimiento consciente: Caminar, practicar yoga o realizar cualquier tipo de ejercicio ayuda a liberar tensión y regula la respuesta emocional.

Apoyo social y comunicación: Compartir emociones con alguien de confianza aporta alivio y validación.

Establecimiento de límites: Aprender a decir “no” y priorizar lo que necesitamos, protege nuestra energía y evita el agotamiento

Reevaluación emocional: observar la emoción desde cierta distancia, permite comprenderla sin quedar atrapados. Esta perspectiva fortalece la autorregulación y promueve la autocompasión.

Autoconocimiento

El sentir demasiado no es un defecto, es un elemento que podemos utilizar en el proceso de autoconocimiento. Cuando esto se vuelve agotador, podemos aprender a sostenernos y cuidar nuestra sensibilidad como un don que requiere resguardo. Un profesional de la salud mental siempre puede ofrecer apoyo, herramientas personalizadas y acompañamiento para aprender a regular tus emociones.

Lorena Álvarez, M.A., psicóloga Clínica, master en Psicoterapia Integradora

Lorena Álvarez, M.A., psicóloga Clínica, master en Psicoterapia IntegradoraFuente externa

Tags relacionados