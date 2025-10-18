Mark Twain: vida y predicciones en la casa de un genio

Mark Twain es uno de los escritores estadounidenses con mayor legado a la comunidad internacional, su verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens, conocido por sus relatos, cargados de aventura, humor entremezclado con crítica social.

Se cree que predijo su muerte. Nació el 30 de noviembre de 1835, apenas dos semanas después de que el cometa hiciera su aparición más cercana a la Tierra. En 1909, Twain intuyó su propia muerte al decir: “Vine con el cometa Halley en 1835. Vuelve el próximo año, y espero irme con él”. Falleció el 21 de abril de 1910, un día después del regreso del cometa.

El Museo Casa de Mark Twain, ubicado en Hartford, Connecticut, construida en 1874, es un ambiente mágico lleno de arbustos; la casa nos conecta con una visión detallada de la vida adulta, su estilo de vida y las preferencias estéticas del escritor y su familia.

Es un destino mágico para los amantes del saber, la literatura, y la historia. Exhibe parte del legado de este célebre personaje, autor de novelas clásicas como “Las aventuras de Huckleberry Finn”, “Las aventuras de Tom Sawyer”, entre otras. Destacado por los demás debido a sus percepciones agudas de la sociedad.

Una de sus frases populares es: "Jamás pelees con un tonto. Te hará descender a su nivel y allí te vencerá".