¿Continúan encontrándose las culturas 533 años después?

República Dominicana hoy día alberga una gran variedad de inmigrantes de diversas nacionalidades: haitianos, venezolanos, chinos, japoneses, entre otras. Esto da como resultado que en esta pequeña parte de la isla de 48, 442 km2 de superficie terrestre convivan diferentes culturas.

Sin embargo, esto no es nuevo. Precisamente hoy se cumplen 533 años desde que ocurrió lo que algunos denominan el “encuentro entre culturas”, marcado por la expansión de Europa por el mundo y que llevó al navegante Cristóbal Colón a avistar tierra en el Nuevo Mundo en 1492.

Más de cinco siglos después las culturas, al parecer, continúan encontrándose. Esta vez no con la ambición de conseguir tierras o por la migración forzada ( caso de los esclavos traídos a la isla) , sino con el fin de escapar de crisis y la violencia. El Barrio Chino, el Pequeño Haití; la limonada y las arepas venezolanas son solo algunos ejemplos que evidencian la presencia de extranjeros en RD.

Según datos suministrados por la Dirección General de Migración a través del portal de Libre Acceso a la Información Pública en los últimos cinco años se han concedido 119, 223 residencias a nacionales haitianos; 66, 788 a venezolanos, 11,564 a chinos, 8, 474 a cubanos, 8, 786 a colombianos y 279 a japoneses.

Los tipos de residencias otorgadas, según el documento son: permiso de no residente, permiso de no residente de estudiante, permiso de no residente de trabajador temporero, residencia definitiva, residencia permanente, residencia por inversión y residencia temporal.

“las migraciones se han hecho ya hoy día multitudinarias”, afirma el historiador y director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá.

Al preguntarle cómo afecta esto a la cultura dominicana Cassá explica que “va a enriquecer aspectos de la cultura…la cultura de un pueblo no es estática ¿Cómo se formó el pueblo dominicano? Sobre la base de aportes de españoles y africanos, sobre todo e incluso de indígenas al principio”.

Roberto Cassá

El historiador sostiene que incluso hoy hay muchos elementos de la migración del siglo XVIII cuando a la isla llegaron canarios. “Gran parte del vocabulario español nuestro, específico dominicano, viene de Canarias. La comida, el sancocho es un plato canario”, dice director del AGN.

Otros que dejaron sus influencias en el territorio, de acuerdo con las declaraciones del historiador, fueron los judíos quienes llegaron al país a finales del siglo XIX, por lo que entiende que la migración y el impacto en la cultura es un proceso continuo y variante que va a depender de cuáles grupos lleguen, cómo se relacionan y sus características.

Sin embargo, en el país hay algunos migrantes que son más aceptados que otros, es decir no se recibe de la misma manera a un haitiano que a un venezolano ¿por qué se rechaza al primero, pero se acepta al segundo ?

“El problema con los haitianos es primero porque son pobres. Las sociedades rechazan a los pobres, a los pobres migrantes. Eso aquí y en el mundo entero. En segundo lugar, son de piel oscura, negros. Hay también un racismo matizado, puede ser violento y puede ser moderado, pero finalmente son manifestaciones que pueden darse de racismo. Pero los haitianos no son rechazados aquí, son rechazados en todas partes, porque también vienen algunos elementos de su comportamiento. Los haitianos son difíciles, tienen comportamientos agresivos, complicados. En el caso nuestro hay un problema y es que ellos se consideran propietarios de este de esta tierra”, manifiesta Roberto Cassá.

Un vistazo a los grupos migrantes en RD

Haití

La creciente crisis haitiana marcada por la desestabilidad política y el control de las bandas en ese territorio es la principal causa de migración de haitianos a la parte oriental de la isla. El mayor flujo de haitianos llega al país de forma irregular. Según una nota publicada por Migración en mayo de este año suman más de 119 mil los deportados.

Aquellos que aún no son alcanzados por las autoridades se dedican a la venta de frutas, bebidas energizantes, agua, construcción, venta de ropa y hasta la recogida de basura.

Haitianos en el Mercado ModeloRaúl Asencio

En los alrededores del Mercado Modelo se les puede ver sentados en sus puestos de trabajo, siempre pendiente de las personas extrañas que transitan el lugar. No conversan mucho con extranjeros de otras nacionalidades y evaden el abordaje de la prensa con un “no hablo español”. En los barrios suelen ser más abiertos y hasta se toman la libertad de escuchar música en su idioma.

China

El Barrio Chino en la venta de los domingosJorge Martínez

Según Rosa Ng, hija de un chino cantones y una dominicana, desde los años 40 ya había presencia china en la avenida Duarte con una alta incidencia de negocios. Esto junto a la muerte de su padre en 1978 la empujaron a darle forma a lo que hoy se conoce como el Barrio Chino.

“El primer chino llegó en 1864, acorde con la información del historiador, que fue presidente dos veces de la Academia Dominicana de Historia, José Chez Checco...un honorable descendiente de chinos al igual que yo. Algunos llegaron entre 1915 y 1930, pero muy pocos”, dice Rosa Ng

Explica que uno de los gobernantes que fue muy favorable con los chinos fue el dictador Rafael Leonidas Trujillo destacando que en ese tiempo vino al país esa migración importante de chinos, pero al 1960 no llegaban a 600, según un censo inventario que hizo la colonia china en esa fecha.

De acuerdo con Rosa Ng entre 1839 y 1949 China atravesaba lo que se denomina el “Siglo de la Humillación”, sufriendo invasiones extranjeras y crisis internas lo que pudo haber sido un desencadenante para la migración de chinos al país en ese entonces.

“Al llegar la primera vez a China en el 2005 y ver, camino al pueblo donde nació mi padre, la naturaleza, pensaba en que era lógico y normal que buscarán un país caribeño por el clima que hay aquí en Cantón, porque el clima de Cantón y los campos de Cantón, la naturaleza, encanto, es prácticamente como la República Dominicana: montañas, lagos, aguas, ríos, era un lugar muy propicio y sobre todo porque había mucha hambre en este país, había mucha pobreza”,

El Barrio Chino realiza todos los domingos una especie de feria gastronómica que atrae a muchos dominicanos, quienes van a probar comida chinaJorge Martínez

Hoy los chinos se dedican principalmente al comercio, con establecimientos de comida, entre ellos el pica pollo. Además, poseen muchas tiendas de ropa y otros artículos ubicadas en su mayoría en la avenida Duarte.

Sobre la cantidad de chinos en país Rosa ofrece un dato muy vago al indicar que estos no superan los 20,000 pero que si hablamos de descendientes de chinos la cifra ronda entre los 60 000, a 70, 000. No se especificó si hay un censo que valide estas cifras en la actualidad .

“En sentido general, el pueblo dominicano quiere a los chinos”, considera Rosa Ng. Sin embargo hay que mencionar que en los últimos meses el gobierno le ha hecho frente al comercio ilícito cerrando varios negocios chinos.

Rosa dice que ese es uno de los retos que enfrenta la comunidad actualmente y calificó la situación como “actitudes negativas y discriminación porque no se lo hacen a los otros”.

“No me digas a mí que el cuento de que que nada más son los chinos los que faltan en ciertas cosas, ya sea por desconocimiento, por lo que sea, eso es mentira. Eso es un cuento chino”, opina acerca del cierre de estos negocios que no cumplen con las regulaciones necesarias para operar, según el gobierno.

Venezuela

Según cifras de la Dirección General de Migración en RD viven más de 115 mil venezolanos, los cuales señala una nota de la institución publicada el 09 de abril de 2021 hasta ese momento vivian en condición irregular en el país y por ello fue lanzado un plan de normalización que buscaba otorgarles un estatus migratorio temporal.

El año pasado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respaldada por el Instituto Nacional de Migración (INM RD) presentó el estudio “Mujeres migrantes de Venezuela en República Dominicana: ¿quiénes son y qué barreras enfrentan para su integración socioeconómica? donde se reveló que el 54.6% de inmigrantes y refugiados venezolanos en el país son mujeres.

Venezolanos se unidos en el parque Mirador Sur a la espera de los resultados electoralesJorge Martínez

En RD estas se dedican a trabajar vendiendo limonadas, arepas, promoviendo marcas e incluso hay figuras venezolanas que son presentadoras de TV. No obstante el estudio de la OIT dice que las mujeres venezolanas se ven expuestas a situaciones de vulnerabilidad, acoso, trabajos de explotación y precariedad laboral.

Japón

La migración de japoneses a la isla comenzó hace 69 años, según afirmaron Sakaguchi Kota y Mieko Kamine, representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en República Dominicana (JICA). Aunque en la actualidad no representan un grupo amplio (actualmente quedan 1,000) también se suman a la lista de migrantes en el país, incidiendo en aspectos culturales como la comida.

Sakaguchi Kota y Mieko Kamine, representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en República Dominicana (JICA)Raúl Asencio

Nikkei es como se le denomina a los descendientes de japoneses que viven fuera de Japón.

El primer grupo de inmigrantes llegó el 26 de julio de 1956. Fueron ubicados en Jarabacoa, Constanza, Neiba, Duvergé, La Altagracia, Aguas Negras y Manzanillo. En total llegaron unas 249 familias, 1319 personas, a través de un acuerdo entre Japón y RD.

La mitad de los japoneses provenían de la ciudad de Kagoshima, otros venían de Hiroshima y Koshi. Mieko Kamine explica que hay japoneses que hoy se dedican a la agricultura, mientras que otros lograron estudiar en la universidad son odontólogos, ingenieros civiles y abogados. Para estos ha sido más fácil la adaptación, pues la mayoría nació en el país.

Foto de un evento deportivo que se realiza anualmente con estudiantes Nikkeis de la Escuela de Idioma Japonés.JICA

“Aunque nuestra comunidad es pequeña estamos agrupados en asociaciones y tenemos una escuela de idioma japonés donde se enseña no solo el idioma, sino también la cultura. Acá tenemos varios eventos que organiza la escuela, algunos son solo para los estudiantes y sus familias. Hay otras actividades que son un poco más abiertas e invitamos también a los dominicanos y a través de ello, pues mantenemos la cultura enseñando a los niños las costumbres”, afirma Mieko Kaminae.

Las escuelas están ubicadas en Dajabón, Jarabacoa y Santo Domingo. Quienes imparten las clases son profesores japoneses enviados por la JICA.