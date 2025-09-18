¿Sabes por qué a la gente joven le salen canas?

Las canas, aquellas hebras blancas que perdieron el pigmento por la carencia de melanina (encargada de determinar el color de ojos, piel y cabello), siempre se asocian con el envejecimiento. Sin embargo, hay casos en los que éstas suelen aparecer desde la juventud.

Según explica Yndira Jerez, dermatóloga y tricóloga, éstas pueden aparecer a cualquier edad, pero hay factores que influyen en el aceleramiento de su presencia. En el caso de los jóvenes, la genética juega un papel importante, ya que si tienen familias que presentaron canas desde muy jóvenes, probablemente ellos también seguirán este patrón.

Yndira Jerez, dermatóloga y tricólogaFuente externa

“Se podría pensar que genéticamente están comprometidos según la edad en que salen, aunque pueden existir deficiencias nutricionales, estrés y el tabaquismo que aceleran la aparición de las mismas”, afirma Jerez.

Dentro de las causas más comunes de la aparición de canas, de acuerdo con la tricóloga, están el déficit de zinc, folatos, vitaminas B12, vitamina D y selenio.

“Inclusive, algunas literaturas confirman que en personas vegetarianas puede aumentar el riesgo de que aparezcan canas antes de tiempo”. Subraya que una mala alimentación es la primera causa de la aparición de canas y esto podría hacer que incluso en niños desnutridos el cabello se vea gris.

Por su parte, la también tricóloga, Jessica López, agrega que otras causas de las canas prematuras son: Hipotiroidismo o hipertiroidismo y enfermedades autoinmunes.

Jessica López, dermatóloga con especialidad en tricologíaCortesía de la entrevistada

Asimismo, López sostiene que si las canas aparecen de forma rápida y difusa antes de los 20–30 años, o se acompañan de caída de cabello, cambios en uñas o piel, es recomendable una valoración médica para descartar causas sistémicas.

¿Existe alguna forma de prevenir las canas prematuras?

Sobre este aspecto, Yndira Jerez dice: “No hay forma de evitarlas, pero sí podemos prevenir que salgan antes de tiempo, comiendo saludable, evitando el tabaquismo y no estresándonos. Esto podría ayudar, siempre y cuando los pacientes no estén genéticamente comprometidos”.

Comenta que una vez que las canas aparecen no hay tratamientos médicos o cosméticos que permitan revertirlas, aunque sí se podrían disimular con técnicas de color (tintes).

Aunque este procedimiento en ocasiones ha sido vinculado a la aparición de algunos tipos de cáncer, el oncólogo y exdirector del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart), José Ramírez, afirma que no hay ninguna investigación que apruebe esto.

Sobre la reversión de las canas, Jessica López indica que hay excepciones como los casos de canicie por déficit de B12 o anemia, donde el color puede volver tras tratamiento y algunos casos aislados en alopecia areata recuperada.

Estudios

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (National Library of Medicine), entre julio de 2023 y febrero de 2024, en Arabia Saudita se realizó una encuesta transversal en línea con 1193 participantes, la cual reveló que, el 55,9% de los encuestados reportó haber tenido canas antes de los 30 años.

El National Institutes of Health (NIH, o Institutos Nacionales de la Salud), que es la agencia de investigación médica de los Estados Unidos, establece que la canicie se considera prematura si el cabello se vuelve gris o blanco antes de los 20 años en personas caucásicas; antes de los 25 años en asiáticos y antes de los 30 años en personas de origen africano.

La tricóloga Jessica López explica que las canas deberían salir en la población caucásica, hacia los 35 años; en la asiática, hacia los 40 años, y en la africana, hacia los 45 años.

Sepa más Peculiaridad Las canas se caracterizan por la presencia de cabello blanco, gris o amarillo (la genética de las personas influye en el color) el cual ha perdido su pigmento. Este cambio se produce directamente en el folículo piloso.

