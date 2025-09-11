En su VIII versión la Clínica Musical llega a Bellas Artes

Desde hace varios años, Aisha Syed se ha enfocado, no sólo en representar a República Dominicana en el mundo con su violín a cuestas. A través de su Fundación Music for Life realiza su programa de Responsabilidad Social, Clínica Musical que, en esta VIII versión se llevará a cabo los días 16 y 17 de este mes de septiembre.

En esta ocasión, la actividad, auspiciada por el Banco Popular, contará con la dirección del renombrado Maestro Luis Gorelik, quien con la participación especial de los jóvenes destacados de la Clínica Musical, llenará de música la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio Nacional de Bellas Artes.

Cabe resaltar que, este proyecto impulsado por Aisha, ofrece oportunidades para que niños talentosos puedan tocar, recibir clases magistrales y desarrollar su interés por la música clásica, fomentando así su formación artística y cultural. A través de éste se ofrecen charlas motivacionales y conciertos donde se comparte un mensaje de inspiración, a menudo centrado en la alegría que la música puede brindar.

• Luis Gorelik

Maestro Luis Gorelik.Fuente externa

Nacido en La Plata, se formó con Pedro I. Calderón, en Argentina y con Mendi Rodán en Israel, donde se graduó con distinción en la Academia de Música Rubin de Jerusalén. Desde 2010 es director artístico de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y, desde 2016 ocupa el mismo cargo en la de la Orquesta Nacional 'Juan de Dios Filiberto'.

Comenzó su actividad profesional en 1985 como director titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. En 1988 se radicó en Israel, donde continuó sus estudios de postgrado y fue invitado a dirigir las principales orquestas de ese país. Desde entonces, un amplio portafolio de experiencia lo acompañan.

Sobre Aisha Syed

Aisha SyedFuente externa

Colocada por la BBC Radio 3 de Londres, Gran Bretaña en la prestigiosa lista de música clásica «Interpretaciones Milagrosas» (Performing Miracles) por su interpretación en vivo de La Campanella de N. Paganini y designada por el Poder Ejecutivo de su país República Dominicana como 'Embajadora de Buena Voluntad Cultural Honorífica', Syed ha sido elogiada por la prensa internacional especializada en Alemania (Frankfurter Neue Presse), Lituania (Lietuvos Rytas), Estados Unidos (Strings Magazine, El Nuevo Herald), Corea del Sur (Korean JoonGang Daily), Brasil (Correio Brazilense), Argentina (El Diario), La Florida (El Nuevo Herald y Sun News Miami) y los Emiratos Árabes Unidos (The National y Time Out Magazine) entre muchos otros países, como “virtuosa” y “una artista profundamente dotada” entre otros elogios. Sus aportes y reconocimientos son muchos, y la fundación que preside, lo deja claro.