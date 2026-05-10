Cibao FC clasifica a su octava final y quinta consecutiva en la LDF

Cibao FC avanzó a su octava final de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), al empatar 1-1 con el Club Atlético Pantoja, con un global 2-1 a favor de los locales, en la semifinal jugada la tarde noche del domingo, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el evento dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

El onceno Naranja llegó con ventaja de un gol al imponerse en el partido de ida 1-0, por lo que el empate le dio su quinta final consecutiva.

El cancerbero Edwin “Gato” Frías sacó su instinto felino, para solo aceptar un gol en los 180 minutos de ida y vuelta y Julio Murillo demostró que no solamente es una muralla defensiva, anotando el gol naranja.

El onceno Naranja tendrá una final inédita contra los debutantes de Salcedo FC, quienes dejaron en el camino a los Delfines del Este, el pasado sábado en la otra semifinal.

Cibao FC doblegó a sus archirrivales de Pantoja, para estar por octava ocasión en el último tramo del evento, desde que se echó a rodar el balón en 2015.

Los campeones defensores han levantado la copa de monarcas en cinco de las siete ocasiones que han disputado la final.

La tropa que dirige Junior Scheldeur tiene la oportunidad de ganar un pentacampeón en forma consecutiva, ya que ganaron en 2021, 2022, 2023 y 2024. Además triunfaron en el 2018, por lo que van detrás de su sexta corona y convertirse en hexacampeón.

Los locales fueron los primeros en anotar cuando se jugaba el minuto 18, cuando un tiro de esquina Julio César Murillo cabeceó y el balón entró en la portería visitante.

Así terminó la primera mitad con ventaja 1-0 de Cibao FC y 2-0 en el global y se fueron al descanso.

Cuando el partido se reanudó, al minuto 54 Pantoja no se hizo esperar y por medio de Luis Espinal puso el 1-1 en la pizarra.

En el minuto 72 el club de la casa hizo dos sustituciones, entrando a juego Cesarín Ortiz y Leonardo Villalba, saliendo Mateo Palacios y Miguel Muñoz.

Cuando se vencieron los 90 minutos de juego, el árbitro agregó 6 más y la dirigencia de Cibao FC puso en cancha a Darlin Ozuna y Javier Roces y se fueron al descanso Omar De la Cruz y Yunior Peralta.

Los 20 jugadores convocados por Cibao FC para el partido de vuelta fueron, los porteros Miguel Lloyd y Edwin “Gato” Frías.

Los otros fueron, Elián López, Julio César Murillo, Ernesto “Che” Trinidad, Mateo Palacios, Josué Núñez, Wilman Modesta, Darlin Ozuna, Kleimar Mosquera, Leonardo Villalba, Omar De la Cruz, Nicolás Cruz, Miguel Muñoz, Jean Carlos López, Javier Roces, Ángel Pérez, Rivaldo Correa, Cesarín Ortiz y Yunior Peralta.

El gran ausente en la escuadra Naranja fue Edwarlyn Reyes, quien no pudo jugar por acumular dos tarjetas amarillas en el partido de ida.

Para el importante compromiso, el Director Técnico del Cibao FC, Junior Scheldeur, puso a Edwin “Gato” Frías al cuidado del arco Naranja con la encomienda de repeler los balones que fueran enviados a ese territorio.

Completó el onceno inicial con el Capitán, Jean Carlos López, con Julio César Murillo, Kleimar Mosquera, Ernesto “Che” Trinidad, Yunior Peralta, Omar De la Cruz, Wilman Modesta, Miguel Muñoz, Mateo Palacios y Rivaldo Correa.