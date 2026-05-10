Junior Caminero, indetenible

El joven Junior Caminero continúa su costumbre jonronera para los Rays de Tampa. Disparó 45 la pasada campaña, y ahora suma 11 en las primeras seis semanas dirigiéndose a otra sobresaliente actuación.

Este domingo ayudó a su club a victoria de 4 por 1 sobre Boston , y sus números mejoran en forma notable. Ha subido su promedio a .252 con 19 empujadas, OBP muy adecuado de .339 y OPS de .836.

Su registro dice, además, que en los últimos 15 partidos tiene 5 jonrones y ahora mismo proyecta una suma superior a los 50., siempre que no haya lesiones ni perìodos malos muy largos.

Mientras, Tampa sigue dominando la División Este habiendo desplazado a los Yanquis desde la semana Pasada.

Los Rays, que dicen hacen su alineación en una computadora de inteligencia artificial, tienen marca de 26-13, y le han sacado dos partidos de ventaja a los Yanquis. Ante Boston tuvieron buen pitcheo del derecho Nick Martinez, quien tiene 4-1 y 1.70 de efectividad. En 5.2 entradas le marcaron solo una vuelta.

Estando en su segundo añó, Caminero no gana dinero todavía, se conforma con el minimo, y puede ir al sistema de arbitraje en 2028. Su agencia libre está muy lejos, 2031, a menos que Tampa Bay decida extenderle un contrato largo en tiempos cercanos.

¿Por qué hacerlo? Porque tiene el talento y lo viene demostrando. De hecho, es oportuno recordar que ya lo hicieron con Wander Franco cuando le dieron US$182 millones (2022-32), que ha resultado en un fracaso. Esa historia la conocen todos.

Nota: Boston ha mejorado algo desde el despido del manager Alex Cora y bajo el nuevo capataz Chad Tracy tienen marca de 4-5. Su record general ahora es de 17-23, y se confía en que les irà mejor el resto del mes. Ellos tienen buen club.

BARRIDA: Los Yanquis estuvieron de visita en Milwaukee y sufrieron una barrida de tres, algo muy raro en el club este año.

No pudieron batear el pitcheo de Milwaukee, y este domingo cayeron 4 por 3 . Milwaukee venció con jonrón decisivo de Brice Turang luego de dos outs y bases limpias en el noveno, el marcador igualado a 3, y en el montículo el cerrador David Benard. Turang mandó la pelota por encima del jardín central para terminar las acciones pues se jugaba en Milwaukee.

Aaron Judge produjo su jonrón 16 en el primer innig (otra vez), y tiene 30 empujadas. Milwaukee tiene marca de 22-16, los Yanquis en 26-15, segundo lugar en el Este de la Americana..

Gary Sánchez está jugando la receptoría de Milwaukee, tiene promedio de .203, pero 5 jonrones y ha remolcado 14 vueltas, con OBP de .357.. Spencer Jones, el joven jardinero de los Yanquis, pegò su primer hit de MLB y tiene de 9-1. Lo hizo ante su madre, que estaba en las gradas, en Mother Day en Estados Unidos. Los Yanquis siguen su ruta visitando a Baltimore.

EN MALA: Los Mets, sus vecinos de Queens, la pasaron mal visitando a Arizona y terminando una gira de 9 juegos. Jugando en Phoenix, los Mets ganaron el viernes, pero Arizona ganó sábado y domingo.

En el último choque hubo triple remolcador de dos por Ketel Marte, que ya està en acción, y excelente labor del venezolano Eduardo Rodríguez, que trabajó 8.1 entradas de 4 hits, una carrera, 3 bases y 4 ponchados. Los Mets quedan en 15-25, Arizona 19-20.

Juan Soto y Bo Bichette fallaron 20 turnos entre los dos, y eso dificultó hacer carreras a los Mets. Soto tuvo 33 turnos en esos 9 juegos de la gira, solo 4 hits, es decir que le fue fatal. En sus últimos 7 juegos batea de 22-3 para.077.

RECUPERACIÓN: Hace par de semanas que los Filis despidieron su manager Rob Thomson y nombraron al veterano Don Mattingly.

El resultado positivo ha sido impresionante pues desde entonces el equipo tiene marca de 10-3. (Mattingly era coach de la banca, y anteriormente había dirigido a los Dodgers y los Marlins).

Los Filis vencieron a Colorado 6 por 0 en su compromiso dominical, y ahora tiene 19-27, buscando mejores días. Colorado baja a 16-25.

Cristopher Sánchez, el zurdo dominicano, trabajó excelente 7.0 innings de 6 hits y 7 ponchados y su marca personal se pone en 4-2 con 2.11 de efectividad.

La noticia es que Kyle Schwarber pegó par de jonrones y tiene 4 juegos corridos sacando pelotas. (El record del equipo es de 5 establecido por Trea Turner)... Schwarber se ha calentado y tiene 16.