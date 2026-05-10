Abinader entrega remodelado el Club Los Cachorros con inversión de 54 millones

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del desarrollo deportivo y recreativo de niños y jóvenes, el presidente Luis Abinader entregó este domingo el remozado Club Deportivo y Cultural Los Cachorros, del populoso sector Cristo Rey, con una inversión de más de RD$54 millones.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, acompañó al presidente en la entrega de los trabajos realizados por el Ministerio que dirige y destacó el compromiso del Gobierno de Abinader con la recuperación y el acondicionamiento de espacios en beneficio de niños, jóvenes y de toda la comunidad.

“Para nosotros es un gran privilegio estar aquí esta tarde, tal como comenzó esta iniciativa cuando el presidente Luis Abinader dio las instrucciones precisas de reconstruir y remodelar esta instalación. Hoy, como un hombre de palabra, estamos aquí entregando esta obra emblemática de Los Cachorros de Cristo Rey, cumpliendo con la comunidad y con el deporte”, expresó Cruz.

“Seguimos desarrollando una verdadera revolución deportiva en todo el país, incluyendo el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. En este momento ya se han entregado siete techados multiusos en la provincia y, además, estamos construyendo de manera simultánea 33 techados multiusos en toda la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional”, destacó el funcionario.

Kelvin Cruz indicó que la remodelación del Club Los Cachorros abarcó un área de cinco mil metros cuadrados, con una inversión total de RD$54,460,703.83.

“Por años, este ha sido un club que trabaja en la disciplina y desarrolla el talento de cientos de niños y jóvenes en diferentes áreas del deporte y la cultura”, agregó el ministro.

Dirigentes del club, ubicado en la avenida Nicolás de Ovando esquina Ortega y Gasset, agradecieron al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Deportes por atender una petición de la entidad deportiva.

El acto de entrega de la obra contó también con la presencia de autoridades locales, líderes comunitarios, entrenadores, deportistas y representantes del movimiento clubístico nacional.

“Por eso estamos construyendo techados en escuelas y clubes: para que nuestros jóvenes encuentren en el deporte una oportunidad y se mantengan alejados de los vicios. Las familias, las iglesias y los padres tienen que involucrarse, llevar a sus hijos a practicar deporte, porque esa es la verdadera vacuna contra todo aquello que solo conduce al fracaso de la juventud”, expresó el presidente Luis Abinader.

“Estamos trabajando junto al Ministerio de Deportes y distintas organizaciones para impulsar torneos en toda la Gran Capital y luego extenderlos a cada provincia del país. Queremos que los barrios compitan de manera sana y que el deporte siga siendo una herramienta de transformación y esperanza para la juventud de la República Dominicana”, añadió el mandatario.

Entre las áreas reacondicionadas del Club Los Cachorros se encuentran un nuevo techado, áreas de juego, baños, vestidores, cafetería, gradas para el público en general y área VIP, así como cuarto eléctrico, almacén, lobby y fachada.

Además, fueron construidas una biblioteca con baños y almacén, salón de combate para karate y boxeo, salón principal de eventos, gimnasio, canchas exteriores de baloncesto y voleibol, cafetería exterior, oficinas administrativas, áreas exteriores, muro de drenaje, escalinatas y resanes.

El informe señala también que se realizó el suministro y colocación de aluzinc en el techo multiuso, mantenimiento de correas y estructuras metálicas, reparación de baños, camerinos para atletas, baños públicos y área VIP.

Asimismo, la edificación fue objeto de reparación de las gradas para el público en general, mezzanine, fachada del multiuso, gimnasio y baños, al igual que el salón de karate, baños para atletas, baño-camerino y reacondicionamiento de la biblioteca, áreas de almacén, entre otras mejoras.