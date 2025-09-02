Expo Aldaba Design 25 será abierta al público

Los stands con montajes realizados por diseñadores, arquitectos y las charlas de profesionales estarán abiertos al público sin costo alguno durante la celebración de Expo Aldaba Design 25.

La opción de inscripciones asegura un asiento para las charlas, pero puedes visitarla sin necesidad de anotarte en esta conmemoración del 25 aniversario de la revista Aldaba, publicada por Editora Listín Diario. Te recuerdo el lugar: roof garden Marmotech. Fechas: 17 y 18 de septiembre.

¿Quiénes tendrán stands?

¿Curiosidad por saber quiénes tendrán stands en la actividad? Entre casi una veintena de participantes estará la tienda Arbaje Soni, con Michelle Nin y su estudio de diseño. Asimismo, estarán presentes Julissa Dambrick, de Chavón; Paola Alvarado, Felipe Rangel, y Michelle Sido.

Y, claro está, Marmotech, en cuyos pisos habrá también maquetas realizadas por representantes de la UNPHU. Como habrás de notar, la creatividad es el punto de partida. Te lo mostrarán, por igual, los montajes de representantes de la PUCMM y de UNIBE.

“La importancia del ‘moodboard’”

¿Sabes lo que significa ‘moodboard’? Viene a ser esa representación que hace un profesional para mostrarte cómo quedará un espacio. Y sobre “La importancia de ‘modboard’ en el interiorismo” hablará, en Expo Aldaba, Ángela Soto de la PUCMM. Interesante resulta visualizar cómo puede ser un entorno según los elementos que lo integren...

¿Fabricación digital en arquitectura?

Confieso que siento curiosidad por este tema: “Del código al concreto: Fabricación digital en Arquitectura”. Es el asunto del cual tratará Michelle Sido. Innovadora, sin lugar a dudas. Mientras la arquitecta Yanna Dumit hablará sobre arquitectura tropical. Como ves, los temas todos son súper interesantes.

¿A qué alude el “nuevo Renacimiento”?

Conocemos el Renacimiento de los siglos XV y XVI, pero en estos años contemporáneos, como todo evoluciona, existe lo que los profesionales denominan “nuevo Renacimiento”. Será Xavier Roselló, de Chavón, La Escuela de Diseño, quien se ocupe de adentrarnos en esta experiencia, cuando presente su charla en Expo Aldaba.

¿A quiénes está dirigida Expo Aldaba Design?

Aparte de estar dirigida en especial a profesionales y estudiantes, pueden asistir, tanto a visitar los stands como a escuchar las charlas, quienes se interesen por las tendencias, la innovación y la cultura del diseño.

Todo esto sin costo alguno de entrada. En caso de que tengas alguna duda, escribe a esta columna, menudocb@yahoo.com y pasaré los datos a sus organizadores para que te respondan directamente a tu whatsapp o a tu e mail.