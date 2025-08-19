En sus 25 años, revista Aldaba tendrá charlas, paneles y exposición

El diseño está presente en todos los niveles de nuestras vidas: en residencias, en arte, en política, en tecnología… Su importancia ha ido creciendo con el tiempo y la revista Aldaba, en el transcurrir de sus 25 años de existencia, le ha ido dando entrada en muy diversas facetas.

En este aniversario, la revista, una publicación de Editora Listín Diario, va más allá de sus páginas impresas y digitales para entrar en una relación de tú a tú, en físico, con quienes se interesen por el diseño, la arquitectura, la ingeniería, el arte, la gastronomía…

Lo hará con charlas y paneles de reconocidos profesionales que aportarán sus conocimientos y con una exposición en la que el visitante conocerá directamente novedades en distintos campos del diseño. Anótalo en tu agenda, o en la de tus hijos/as si son amantes del diseño: Expo Aldaba Design 2025. Fecha: 17 y 18 de septiembre. Lugar: Terraza Marmotech. Entrada: sin costo alguno, previa inscripción. Hoy daré algunos nombres y temas. Otros, en próxima columna Menudo.

Una “revolución interior” en el diseño

El tema promete auto cuestionamientos entre quienes se interesan por todo aquello que implique creatividad propia. Se trata de “Revolución interior: creatividad, espacio y futuro”, asunto del cual, en Expo Aldaba Design, hablarán la diseñadora Sandra Gómez R. y el arquitecto Geri Pichardo, de UNIBE.

Sobre el tema dará asimismo una charla la diseñadora arquitectónica Massiel Santos, mientras Cosimo Urso dará entrada al buen comer con Experiencia Gastronómica. No te extrañe, en la presentación de un buen plato de comida también prima el diseño.

Ejercitar la creatividad en el día a día

Para impulsar, dar más fuerza y fomentar el deseo y la facilidad que se puedan tener para crear, los profesionales José Adón, Carolina Pérez Puerta y Juan Carlos Fanes, de la Escuela de Arquitectura y Diseño de INTEC, expondrán un tema que lleva por título “Músculo creativo: Cómo ejercitar la creatividad en el día a día del diseño”. También de INTEC, y en esa misma tónica, Carolina Pérez Puerta hablará sobre “Diseñar es crear (se): Una mirada al diseño”.

Nuevas formas de pensar…

La arquitecta Mizoocky Mota, directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU, traerá a primer plano el “territorio creativo: nuevas formas de pensar y hacer”, mientras la arquitecta Arlin Morales Lemus, graduada Cum Laude en la PUCMM y especialista en arquitectura sostenible, te mostrará cómo diseñar “tu futuro, aprendiendo a emprender”. A su vez, Gabriel Álvarez y César Then explicarán “cómo crear espacios auténticos y funcionales”.