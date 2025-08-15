El autocuidado: una actividad más que necesaria

¿Qué es el autocuidado? El autocuidado se define como el conjunto de acciones y prácticas que las personas realizan de manera consciente para mantener su bienestar físico, emocional y mental.

Es una forma de prestar atención a las propias necesidades y asegurarse de que se está en condiciones óptimas para afrontar los desafíos diarios.

Es una manera de recargar energías y fuerzas cuando las mismas se ven afectadas o no, y poder seguir adelante con las responsabilidades del día a día en las tareas, oficios o trabajos que se realizan. ¿Por qué, aunque no nos sintamos afectados? Porque ahí es precisamente donde hay que atenderse, antes de llegar al desgaste o burnout.

Para los psicólogos y psiquiatras, y todo el que trabaja en el área de salud mental, el autocuidado adquiere un significado especial. ¿Por qué?

Los profesionales del área de salud mental estamos constantemente expuestos al sufrimiento emocional, traumas, dolor, experiencias de quienes buscan la ayuda, lo que puede generar desgaste psicológico y estrés.

Practicar el autocuidado nos permite preservar la salud mental, mantener la calidad en las intervenciones que ofrecemos y prevenir el agotamiento profesional. Entre las estrategias más útiles para lograr esto están: establecer límites claros entre la vida laboral y personal, recurrir a supervisión profesional y dedicar tiempo al descanso y actividades recreativas.

Veamos cada una: los límites son necesarios en todos los ámbitos de la vida, pero saber separar lo que es mío y lo que se queda en consulta es fundamental, para que el profesional no se cargue con los temas ajenos, sin embargo, como humanos que somos, si esto sucede, o sea, que nos llevamos los problemas y situación de nuestros pacientes a la casa, es imprescindible que se trabaje este tema con el terapeuta que hemos elegido para supervisión. Todo terapeuta debe tener una supervisión y un terapeuta propio, repito: somos humanos.

Tiempo de descanso y actividades recreativas: cuando nos pasamos gran parte de los días de la semana en un consultorio viendo pacientes, es una necesidad y casi obligatoriedad dedicar tiempo de ocio a nosotros, y/o hobbies, tiempo de calidad recreativa, que es donde entra el autocuidado. Sea lo que se decida hacer, hay que cuidarse para poder brindar calidad en nuestro servicio.

Carmen Virginia Rodríguez, M.A. Grupo Profesional Psicológicamente.