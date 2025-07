Almorzando en SD: ¡A probar arroz meloso con maíz y chistorra!

En una hermosa casona antigua de Gazcue funciona un restaurante donde una buena mayoría de platos toma inspiración de diferentes regiones de España. Se trata de El Gallego. Por algo en su fachada una pequeña placa señala “Camino de Santiago” (el camino que en peregrinación católica conduce hasta Santiago de Compostela, ciudad de Galicia). Mas que no lleve a confusión.

Hay platos, sí, inspirados en la cocina de esa región donde abundan los productos del mar y donde nació el fundador del restaurante. Pero su hijo, Francis Pena, cuya madre, Sarah De Marchena, es dominicana y, habiéndole enseñado a cocinar está presente a diario en el local, ha creado variedades llamativas combinando sabores de aquí y de allá.

Entrada al restauranteAlexis Ramos B

En un reciente día laborable a El Gallego me invita a comer Alexis, mi hijo menor, quien ordena a menudo los mismos platos cuando viene a almorzar. “El carpaccio de salmón es excelente”, dice. Olvida que todo lo que es carpaccio (crudo) de pescado o de carne no va conmigo. “¿Qué otros platos me recomiendas?” De inmediato responde: “La ensalada de pistacho es deliciosa y el arroz meloso con maíz y chistorra, por igual”.

Ensalada de pistachoAlexis Ramos B

El asunto, me aclara, es que las raciones son tan abundantes que dan para dos personas que no comen demasiado. “¿Y qué es chistorra?” “Un embutido que parece una salchicha pequeña” dice, para acudir de inmediato a Internet en busca de una descripción más minuciosa.

Elección acertada

“La chistorra o txistorra es un tipo de embutido de origen navarro” (una región de España) “elaborado con carne picada fresca de cerdo, aunque también puede ser una mezcla de carnes de cerdo y de vacuno” (Wikipedia). No obstante, echo un vistazo más lento a la carta. Me apetece una entrada. Busco en la larga y apetitosa lista de Tapas. Es obvio que aquí se puede venir solo de tapeo. Elijo “Catibía de manchego”.

Catibía de quesoAlexis Ramos B

Y de los vinos de la casa, pido una copa de un Rioja: Beronia. Muy bueno. “¡Parece una pieza de decoración!”, exclamo cuando traen las cuatro porciones que forman un servicio de la Catibía. Igual reacciono cuando llega la Ensalada de pistacho, y entusiasmo me provoca tan pronto la pruebo. Es exquisita. Tiene tomate, lechuga y cebolla en el centro, mientras a su alrededor está el tomate con el pistacho encima.

El paladar se deleita degustando el sabor de la salsa con pistachos. Una ricura, como resulta ser asimismo el Arroz meloso con maíz y chistorra, pese a que de la chistorra solo como un trocito. Los embutidos no me atraen. (Llaman meloso porque su textura es untuosa como la miel). En cuanto a postre, no tengo duda: Tarta de queso vasca. ¡Excelente!

Tarta de queso vascaAlexis RAmos B

Sepa más Ambiente En las paredes llaman la atención varios cuadros que tienen bicicletas de tema central en relieve realizados con hilos de metal. Llevan la firma de Pena Manso (Luis Pena Tizón, Don Tito) padre de Francis Pena, chef y propietario de El Gallego.