¿Cuáles son las características de los ovnis, según los reportes de avistamiento?

Cada dos de julio el mundo celebra los avistamientos de los Objetos Voladores No Identificados (Ovnis), fenómeno que ha causado revuelo en distintos momentos, tras el avistamiento de naves que no pueden ser identificadas.

La fecha fue elegida en conmemoración del caso Roswell, un pueblo de Chaves que a su vez pertenece al estado de Nuevo México, donde en 1947 cayó un objeto que los testigos aseguraron era un disco volador, pero que la versión oficial notificó que se trataba de un globo meteorológico.

Después de esto se han reportado avistamientos en lugares como São Paulo, Arizona, Jerusalén y México. Las características visuales que ofrecen quienes reportan estas apariciones son luces no identificadas, objetos redondos, esféricos u orbiculares, bola de fuego verde, una medusa con luces intermitentes y cohete plateado de aproximadamente dos metros de largo.

Diversos medios se han hecho eco del reporte de estos avistamientos, según CNN el Pentágono, en colaboración con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) y otras agencias gubernamentales, recibió un total de 1, 652 informes hasta noviembre de 2024.

Esto datos fueron tomados del Informe Anual Consolidado del Año Fiscal 2024 sobre Fenómenos Anómalos No Identificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este documento abarca los informes de fenómenos anómalos no identificados (FANI antes llamados Ovinis) del 1 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2024, así como todos los informes de FANI de períodos anteriores que no se incluyeron en un informe anterior.

La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) recibió 757 informes de FANI durante este período; 485 de estos informes se referían a incidentes de FANI ocurridos durante el período del informe.

Los 272 informes restantes se referían a incidentes de FANI ocurridos entre 2021 y 2022, pero que no se habían notificado a la AARO hasta este período del informe y, por consiguiente, no se incluyeron en los informes anuales de FANI anteriores.

De estos informes, 708 ocurrieron en el ámbito aéreo, 49 en el espacial y ninguno en el marítimo ni transmedio. La AARO señala que ninguno de los informes espaciales se originó en sensores o recursos espaciales; todos ellos provinieron de pilotos militares o comerciales u observadores terrestres que informaron sobre Fenómenos Anómalos No Identificados ubicados a altitudes estimadas de 100 kilómetros o más, de acuerdo con las recomendaciones del Comando Espacial de EE. UU.

El 9 de junio de 2022, la NASA encargó a un equipo de estudio examinar los fenómenos anómalos no identificados (FANI antes Ovnis), es decir, observaciones de eventos celestes que no pueden identificarse como aeronaves ni fenómenos naturales conocidos, desde una perspectiva científica.

El equipo de estudio independiente de la NASA no encontró ninguna evidencia de que los Ovnis tengan origen extraterrestre, pero al mismo tiempo afirmaron que desconocían qué son estos. Según el informe, la recopilación de datos se vio afectada por múltiples factores.