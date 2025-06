Víctor Naut tras dos trasplantes: “Esta enfermedad al rico lo hace pobre y al pobre lo hunde"

En 1998 Víctor José Naut Montes de Oca fue internado por insuficiencia renal. Después de esto fue sometido a un proceso de diálisis por 8 meses mientras aparecía un donante de riñón que le abriera las puertas de una segunda oportunidad de vida.

“Esa vez tuve la suerte de contar con una donación de una hermana de padre y madre que salimos full más, o sea, gemelo genéticamente hablando”, comenta Naut Montes de Oca, quien el año pasado tuvo que someterse a otro trasplante de riñón.

“La operación fue un poquito dramática. Porque el riñón no funcionó seguido. Todo el suero que me pusieron se me fue para los pies, se me hincharon. Después de los 15 días tuve un proceso de fiebre de 21 días consecutivos”, recuerda Naut de su primera operación.

"Yo y la ciencia no podemos más", fue lo que le dijo el doctor a la esposa Naut en el Centro Médico UCE, esperando ya lo peor. Sin embargo, el riñón se salvó y se mantuvo funcionando durante 26 años hasta que él requirió una nueva operación. Esta vez la donante fue su hija menor.

“Primero conté con la donación de una hermana de padre y madre, Juana Lupina, que le agradezco toda la vida. Y para el segundo conté con una hija”, asevera el exprofesor de finanzas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

José Naut Montes de OcaJosé Alberto Maldonado

Para esta segunda operación se fueron haciendo los preparativos con meses de anticipación hasta llegar el 10 de mayo, fecha programada para la cirugía. Esta vez no hubo complicaciones y poco tiempo después de la cirugía Naut Montes de Oca salió de la Plaza de la Salud en buen estado.

Su padecimiento renal lo llevo a desarrollar diabetes y sufrir de la presión. Él lo califica como el “triángulo de las bermudas”, ya que a su juicio quien tiene problemas de riñón termina sufriendo de estas dos cosas.

Naut es consciente de lo difícil que es sobrellevar esta condición, en sus palabras está “al rico lo hace pobre y al pobre lo hunde”, por lo que entiende que se debería trabajar en la cultura de la donación de órganos en el país.

“La cultura de la donación de órgano en este país todavía está muy incipiente. Es algo cultural, yo creo que el gobierno tiene que trabajar en eso. Porque si tú puedes salvar una vida, eso es el acto más bonito que se puede ver. Si usted puede donar, eso también es un acto de buena fe. Yo no tengo cómo agradecerles a mis familiares la oportunidad que me dieron de seguir vivo”, afirma.

Naut Montes de Oca, a pesar de gozar de un buen estado de salud a sus 72 años, toma medicamentos para el riñón, azúcar, presión, circulación y los ojos. Para conseguirlos no tiene inconveniente, pues cuenta con una pensión que le cubre bien.

“Trato de vivir lo más cómodo que pueda, lo más tranquilo. Porque Yo creo que la presión y el estrés me hacen daño, tanto la edad que ya uno comienza a ver el cuerpo a deteriorarse físicamente, como por mi problema de salud. Porque yo estoy medicado 100% son como 18 medicamentos”, expresa.