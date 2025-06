Milagros Contreras, la primera paciente renal trasplantada en el país de un donante fallecido

“Mi donante era varón, tenía 50 años y murió de un derrame cerebral”, esa es la única información que tiene Milagros Contreras de la persona que le dio una nueva oportunidad de vida, tras pasar por una agonía de poco más de un año con el diagnóstico de insuficiencia renal crónica.

Desahuciada, inconsciente y con su riñón a punto de dejar de funcionar, Contreras se convirtió en la primera paciente en ser trasplantada de este órgano de un donante fallecido. Hasta el año el 2007 este tipo de procedimiento no era viable en el país. Sin embargo, en octubre de ese año lo que parecía imposible se hizo posible.

“Salir de una máquina de diálisis a un trasplante es un giro de 180 grados. Es totalmente diferente, es uno volver a vivir”, afirma Contreras a 17 años de su operación. Al momento de esta cirugía, ella tenía 40 años.

A la pregunta de por qué alguno de sus familiares no fue considerado como un posible donante, ella constó que en “ese tiempo todavía no estaban muy actualizados… las personas tenían ciertos temores, ciertos mitos”.

Asimismo, dice que llegaron a decirle no por miedo a lo que le podría pasar al donante luego de la operación. A pesar de esto, ella no guarda rencor en su corazón y lo atribuye a la falta de concientización sobre el proceso.

Milagros ContrerasJosé Alberto Maldonado

Cuando el donante finalmente apareció, iniciaron las pruebas para llevar a cabo el proceso. “En ese tiempo daban algunos estudios, uno se hacía eso, lo llevaba, le damos lo demás y en eso uno se fue como algunos dos o tres meses en ese proceso”.

Para ese entonces en el país solo se había hecho un trasplante de donante fallecido que correspondía a un hígado. Sobre esto el director del Instituto de Coordinación de Trasplante de Órganos y Tejidos (Incort), José Juan Castillos Almonte, comenta que cuando se obtuvo este cadáver solo se puedo usar el hígado porque para trasplantar riñones es necesario tener un laboratorio de Histocompatibilidad y el de la Plaza de la Salud, donde fue la cirugía, no estaba inaugurado.

Llegado el día y la hora del trasplante, Milagros comenta que “entró al quirófano como si fuese a su habitación para acostarse, confiada en Dios, completamente”. Una cirugía de riñón, de acuerdo con las explicaciones del nefrólogo Castillos Almonte, dura de dos horas y media a tres.

En promedio, el tiempo estimado de vida para un riñón donado de un paciente fallecido es de 10 a 15 años, no obstante, ella entre una serie de limitaciones, sigue superando todo diagnóstico, pues está a punto de cumplir 18 con su trasplante en octubre de este año.

“Eso es cosa de Dios”, manifiesta sobre esta situación. Antes de su operación trabajaba como maestra en el municipio de Pedro Santana, en Elías Piña, profesión en la que se mantuvo hasta que su salud la llevo a mudarse a la capital en busca de mejores atenciones. La pensionaron en el 2017.

Milagros hoy tiene que tomar al menos cuatro pastillas para su riñón. Aunado a esto tiene la visión deteriorada y osteoporosis, lo que hace que su vida se vea limitada.

“La endocrinóloga me quitó muchas cosas que no puedo hacer porque está muy avanzado la osteoporosis. Lavar, suapear, levantar cosas, no puedo hacerla. Entonces, por la vista también se me hace muy limitada hacer cosas”, dice Contreras durante una entrevista con periodistas del Listín Diario.