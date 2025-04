¿Cómo sobrellevas tu cruz personal?

Mi padre, un magistrado y filósofo natural de gran sabiduría, me contó una historia en mi niñez. Un grupo de personas se preparaba para descender a la Tierra y visitó un lugar donde se les entregaban cruces de diversos tamaños y formas, que debían portar en su trayecto de vida.

Uno de ellos, al ver una cruz muy pequeña en un escaparate, pidió a Dios llevársela. Dios le advirtió que no podría cambiar de opinión después de elegirla, pero él insistió en llevar la más pequeña. Dios se la entregó, advirtiéndole que la llevaría en el ojo derecho.

En nuestra vida, todos enfrentamos situaciones que generan estrés, angustias y miedos, tenemos pensamientos que pueden perturban nuestra paz. Durante más de treinta años, he ayudado a personas a manejar estas emociones a través de técnicas de meditación y relajación, abordando la raíz de pensamientos que pueden ocasionar estrés severo y derivar en problemas físicos y de salud mental

Hay un refrán que reza “no hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no tenga”. Una dosis equilibrada de estrés podría tener un impacto positivo en nuestras vidas, al igual que el miedo. Ambos pueden ser motores de cambio y superación personal, ayudándonos a enfrentar desafíos y mejorar nuestras capacidades.

Comparto algunas maneras en las que el estrés puede ser beneficioso:

El estrés puede impulsar a trabajar más duro y ser más productivo, especialmente cuando tienes un plazo que cumplir.

Además, la adrenalina que se libera durante situaciones estresantes puede agudizar los sentidos y mejorar la productividad y desarrolla la capacidad de adaptarte a los cambios, y aumenta la resiliencia.

Cuando superas el estrés, regularmente aumenta la autoconfianza y estimula el crecimiento personal y profesional. El estrés también puede empujarte a pensar fuera de lo convencional y encontrar soluciones creativas a las situaciones que se nos presentan.

El miedo es otra emoción a menudo satanizada, sin embargo, tiene un papel crucial en nuestra supervivencia. Bendito el miedo que nos alerta, nos guía y, si podemos usarlo como nuestro aliado, tiene aspectos beneficiosos:

El miedo activa nuestra respuesta de lucha o huida, protegiéndonos de peligros potenciales.

Sentir miedo puede ponerte en alerta y aumentar tu conciencia del entorno.

El miedo te obliga a evaluar los posibles riesgos y tomar decisiones más informadas.

Enfrentar y superar el miedo puede fortalecer tu carácter y aumentar tu autoconfianza.

El miedo te anima a ser más cauteloso y meticuloso en acciones posteriores. Un maestro.

El miedo puede estimular la imaginación, lo cual es beneficioso para la creatividad.

Cada vez que enfrentas tus miedos, desarrollas valentía y determinación. Aumenta tu poder personal.

El miedo puede ser un catalizador para el cambio, motivándote a salir de tu zona de confort.

En resumidas cuentas, al abrazar el estrés y el miedo, no sólo nos fortalecemos, sino que también nos preparamos para enfrentar los desafíos de la vida de forma eficiente.

En vez de huir, hazte acompañar de alguien que te ayude a gestionar los pensamientos y emociones que te alejan de tu paz. Hay muchos métodos y personas con el peritaje adecuado para acompañarte.