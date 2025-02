Este 14 de febrero, ¡a etiquetar con estilo con estas canciones!

Este 14 de febrero muchos países del mundo, incluyendo República Dominicana, celebran el Día del Amor y la Amistad o de San Valentín. Ocasión en la que las personas aprovechan para compartir publicaciones de afecto y amor hacia sus seres queridos.

Es por ello que compartimos una lista de canciones que pueden ayudar a que tus publicaciones tengan más estilo y se conviertan en la herramienta perfecta para alabar o elogiar a tu amigo o pareja.

Ponle música a tus publicaciones y hazlas especialesGetty Images/iStockphoto

Tercer Cielo: ‘Nuestra amistad’

Presentada en 2019, esta canción es ideal para etiquetar a aquel amigo que ha estado en las buenas y en las malas, que te dice las cosas como son aunque te duelan y que siempre te prestará su brazo cuando los tuyos se cansen.

Artistas. Tercer Cielo

“Gracias por estar allí, gracias por estar aquí. Por compartir mis alegrías y mis penas (gracias por darme la mano). Por levantarme cuando no tenía fuerzas (en lo difícil del camino). Gracias por bendecirme con tu amistad (gracias por el regalo de tu amistad). Tu amistad”, reza parte de la canción.

Hay otras canciones de este grupo que también puedes elegir, tales como: “Yo seré tu sol junto a Redimí2”, “Entre tú y yo” y “Amor real”.

Kany García y Melendi: ‘A mis amigos’

Kany GarcíaFoto: Instagram

“No te vayas de aquí, porque tu alma y la mía están hecha a la medida para quererse toda la vida, y no te vayas de aquí, siempre ven a cuidarme, que hay caminos de piedra, y te necesito, yo te necesito, pa salvarme”, son algunas de las frases de la canción ‘A mis amigos’, que es perfecta para dedicar a los seres queridos que se quieren tener al lado toda la vida.

Ella Henderson: ‘Friends’

Ella HendersonInstagram

En 2019 la cantante británica Gabriella Michelle Henderson, más conocida como Ella Henderson, presentó su álbum Glorious (Gloriosa). En él se encuentra la canción ‘Friends’. Esta pieza habla sobre todas las etapas en las que un amigo brinda su apoyo: ruptura de relaciones amorosas, cuando los padres se van e incluso las resacas.

“Amigos, contigo hasta el final. Arreglarte, ayudarte a doblar cuando se pone difícil y cuando tengas miedo estarán ahí, así que agárrate a tus amigos, amigos”, se puede escuchar en el coro de la canción.

Jay Wheeler: ‘Amor de febrero’ y ‘Lugar seguro’

Jay Wheeler regresa al Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico.Foto: Dynamic Records

Si buscas algo más romántico el puertorriqueño Jay Wheeler y sus canciones “Amor de Febrero” y “Lugar seguro”, pueden ser la elección perfecta si quieres expresarle a tu chica que si un día te falta también sería tu final, pues literalmente en el video de la canción “Amor de Febrero” luego de que la anciana muere su pareja también fallece a su lado.

Protagonistas del video Amor de FebreroFuente externa

Puede que el final de esta canción sea trágico y tétrico, pero las letras están impregnadas de puro sentimiento. La canción se lanzó en el 2021 y un año después salió ‘Mi lugar seguro’, junto a Noreh, ambas canciones suman más de 90 millones de reproducciones en YouTube.

Noreh y Jay Wheelerfoto: fuente externa

‘Mi lugar seguro’, es perfecto para hacer publicaciones sobre relaciones amorosas que van construyéndose y que, aunque no tienen mucho tiempo, van por buen camino.

Las mujeres dedican



HA-ASH: ‘El Cielo Te Mandó para Mí’

Las hermanas Hannah Nicole y Ashley Grace componen el dúo Ha-Ash, que se distingue por el pop, el country y sus influencias mexicanas.

El dúo estadounidense Ha-Ash, formado por las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole, en su séptimo álbum Haasville, lanzado el 31 de octubre del año pasado, muestran que las mujeres también pueden hacer sus dedicatorias con la canción “El Cielo Te Mandó para Mí”.

La canción habla del amor que llega cuando se ha perdido la esperanza de hallar el hombre soñado y cómo este transforma la vida de la mujer, llenándola de sonrisas y nuevos sueños.

“El cielo te mandó para mí y me di cuenta al besarte que tú eres el amor que pedí y no me veo en otra parte. El cielo te mandó para mí, puedes estar seguro que en mi vida solo hay uno y como tú, ninguno”, es una estrofa ideal para dedicar en el día del amor y la amistad.

Recordar o declararse

La música también tiene espacio para los que solo quieren recordariStock

Si no puedes hacer publicaciones, pero quieres recordar a alguien este 14 de febrero, la música también se presta para hacerte compañía en estas circunstancias y puedes darle ‘play’ a temas como ‘Lo quiero a morir’, de Ángela Carrasco, presentada en 1988. Para el despecho están ‘Gordo’ y ‘No se vale’, de Camilo, además de ‘14 15 Febrero’, de Jay Wheeler.

Y si quieres declararte a alguien, el rey Don Omar con su ‘Canción de Amor’, de su álbum King of Kings: Live, dado a conocer en 2007, es la clave perfecta para darle un toque único a ese momento.