El país acumula 71 casos de dengue en 14 semanas

El Ministerio de Salud Pública informó a través de su boletín epidemiológico, que el acumulado de casos de dengue en República Dominicana desde la Semana 1 hasta la 14 de 2026 muestra un total de 71 casos, lo que refleja una disminución significativa en comparación con los 81 casos notificados en el mismo período de 2025.

El porcentaje de reducción es de 16.5% en comparación con el mismo período del año anterior.

Respecto a la malaria, el acumulado es de 72 casos ubicándose los focos activos de transmisión en diferentes municipios.

Desde la semana 11 hasta la 14, el país ha notificado 21 casos confirmados de leptospirosis, debido a las lluvias frecuentes y elevada humedad.

Señala que el grupo de edad entre 20 y 29 años concentra la mayor cantidad de casos de esta enfermedad, predominando el género masculino.

En el contexto de los virus respiratorios, las autoridades informan que el comportamiento de estos es “estable y acorde a la estacionalidad”, mientras continúa la co-circulación de varios virus como la influenza A (H3N2), metapneumovirus humano y adenovirus.

En cuanto a SARS-CoV-2 o virus del Covid, indica que se mantiene una “circulación baja y estable”, sin identificación de nuevas variantes de preocupación ni evidencia de mayor severidad o impacto epidemiológico. Asimismo, en el país no se ha identificado la circulación de la variante “Cicada”, manteniéndose activa la vigilancia virológica.

muerte materna e infantil

En las 14 semanas epidemiológicas que han transcurrido del año, se han notificado 30 muertes maternas, y en esta semana número catorce, se notifican 22 fallecimientos infantiles.

Salud Púbica destaca que en el mismo período del año pasado, se notificaron 54 fallecimientos de madres, marcándose una reducción del 44%. Más del 65% fueron dominicanas y el 34% de nacionales haitiana, de edades entre 20 y 29 años, seguido por los grupos de 30 a 39 y de 40 a 49, según se detalla en el informe epidemiológico.